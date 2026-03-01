بالفيديو.. أرسنال يحسم ديربي لندن ويتمسك بصدراة الدوري الإنجليزي

اجتاز أرسنال إحدى العقبات الصعبة في حملته نحو استعادة لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الغائب عنه منذ موسم 2003 – 2004.

وحقق أرسنال انتصارا ثمينا ومستحقا (2-1) على ضيفه تشيلسي، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة 28 للمسابقة، ليحسم قمة الديربي اللندني لمصلحته.

وعلى ملعب (الإمارات) بالعاصمة البريطانية لندن، بادر وليام صليبا بالتسجيل لمصلحة أرسنال في الدقيقة 21.

لكن تشيلسي أدرك التعادل عن طريق بييرو هينكابي، لاعب الفريق المضيف بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف يوريان تيمبر الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 66، قبل أن تتضاعف معاناة تشيلسي، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه بيدرو نيتو في الدقيقة 70 لحصوله على الإنذار الثاني.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد أرسنال، الذي حقق فوزه الـ19 في البطولة هذا الموسم مقابل 7 تعادلات و3 هزائم، إلى 64 نقطة في الصدارة، بعد خوضه 29 مباراة، متفوقا بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي لعب 28 لقاء فقط.

في المقابل، توقف رصيد تشيلسي، الذي تكبد خسارته السابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل 12 فوزا و9 تعادلات، عند 45 نقطة في المركز السادس، بفارق 6 نقاط خلف أستون فيلا، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.