"تاريخ مدينتين".. الكشف عن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا

ستشهد الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا اعتماد الكرة الرسمية الخاصة بالمباراة النهائية للبطولة، المقررة في 30 مايو/أيار المقبل في العاصمة المجرية بودابست.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن الكرة الجديدة، التي صممتها شركة أديداس وكشف عنها اليوم الاثنين، استلهم تصميمها من هوية مدينة بودابست، تحت عنوان: "بودا وبيست.. تاريخ مدينتين"، في إشارة إلى الجانبين التاريخيين للعاصمة المجرية.

ويعكس التصميم التباين والانسجام اللذين يميزان المدينة، إذ يعتمد نظاما بصريا مستوحى من الأشكال السائلة وتقليد فن الآرت نوفو (Art Nouveau) المنتشر في بودابست، إلى جانب لوحة ألوان نابضة بالحياة تعكس إرثها الفني والثقافي.

من جانبها، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن الكرة الجديدة تلبي أعلى معايير الأداء على مستوى النخبة، وتتميز ببنية أديداس المعروفة الخالية من الخياطة والمعالجة حراريا، بما يوفر دقة عالية وثباتا وتحكما أفضل، إضافة إلى تصميم يعزز السرعة والدقة ويتماشى مع متطلبات وشدة مباريات دوري أبطال أوروبا.