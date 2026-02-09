رياضة|رياضات أخرى|إيطاليا

ميداليات مكسورة تثير جدلا في دورة الألعاب الشتوية

epa12720063 The medals of the upcoming World Athletics Indoor Championships are presented in Torun, Poland, 09 February 2026. The 21st World Athletics Indoor Championships are scheduled to be held from 20 to 22 March 2026 in Torun. EPA/TYTUS ZMIJEWSKI POLAND OUT
ميداليات دورة الألعاب الشتوية (الأوروبية)
Published On 9/2/2026
آخر تحديث: 18:27 (توقيت مكة)

أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو/كورتينا، اليوم الاثنين، التحقيق في عملية تصنيع الميداليات، وذلك بعد أن أبلغ عدد من الرياضيين عن تفكك ميدالياتهم.

وتعرضت بطلة التزلج المنحدر الأمريكية بريزي جونسون، وبطلة التزلج الريفي السويدية إيبا أندرسون، وبطلة التزلج الفني الأمريكية أليسا ليو، وبطل البياثلون الألماني جوستوس ستريلو، لحوادث مؤسفة، وبشكل خاص أثناء القفز احتفالا بالفوز.

وقد قام ستريلو بإصلاح ميداليته بنفسه، وإن كان ذلك قد تسبب في خدشها.

ونشر الفريق الألماني مقطع فيديو على إنستغرام معلقا: "يا أولمبياد، ما قصة هذه الميداليات؟".

وقالت جونسون للصحفيين يوم الأحد: "لا تقفزوا بها، كنت أقفز من فرط الحماس، فانكسرت. أنا متأكدة من أن أحدهم سيصلحها"، وسقطت الميدالية من الحبل، وقالت جونسون إنها "مكسورة قليلا".

وأكد أندريا فرانسيسي، رئيس عمليات الألعاب، للصحفيين بأنهم على دراية بالوضع وأنهم يبحثون في طبيعة المشكلة بالتحديد.

المصدر: الألمانية

