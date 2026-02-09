مبابي الغاضب يصف حكام مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بالمهرجين

كان كيليان مبابي أحد أبرز نجوم مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري ألإسباني لكرة القدم، التي انتهت بفوز الفريق الملكي 2-0، لكنه لفت الأنظار أيضا بلقطة حدثت قبيل نهاية الشوط الأول.

وسجل الفرنسي الهدف الثاني لريال مدريد في الوقت بدل الضائع ليرفع رصيده إلى 23 هدفا في الليغا مكرسا صدارته لقائمة هدافي الدوريات الأوروبية، مؤكداً مرة أخرى تأثيره الحاسم مع النادي الملكي.

إلا أن اللحظة التي لفتت الأنظار حدثت قبيل نهاية الشوط الأول، عندما احتسب الحكم تسللاً على النجم الفرنسي بعد أن استلم الكرة إثر تشتيت من دفاع فالنسيا، وهو قرار لم يفهمه اللاعب.

بحسب لقطات بثتها شبكة "دازن"، توجه مبابي في نهاية الشوط الأول إلى الحكم الرابع مطالباً بتفسير للقرار، قائلاً "كيف يكون تسللاً؟ أطلب منك تفسيراً".

أجاب الحكم الرابع قائلاً "كان الأمر صعباً مع الكاميرا"، وطلب منه مناقشة الأمر داخل النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس، فوافق اللاعب.

عاد مبابي إلى نفق غرف تبديل الملابس ليطالب بمزيد من التوضيح، معرباً عن استيائه من تجاهل الحكم له. ثم التفت إلى زميله إدواردو كامافينغا وعلق بحدة بالفرنسية، واصفاً الحكام بـ"المهرجين"، في لحظة أثارت جدلاً واسعاً بعد المباراة.

هتافات عدائية

لم تتوقف الأحداث المحيطة بمبابي عند هذا الحد، إذ كان أيضاً هدفاً لهتافات عدائية من بعض مشجعي فالنسيا في مدرجات ملعب ميستايا، حيث سُمعت تعليقات مسيئة ضده.

تجاهل النجم الفرنسي هذه الاستفزازات تماماً، واختار الرد على أرض الملعب فقط، مختتماً ليلة متوترة بهدف ثمين ضمن فوزاً آخر لريال مدريد.