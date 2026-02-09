أكد لوكا زيدان حارس منتخب الجزائر أن "محاربي الصحراء" سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة.

ويشارك المنتخب الجزائري في المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، ووضعته نسخة 2026، المقرر أن تقام الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك ضمن منافسات المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والأردن والنمسا.

وكان لوكا متواجد أمس الأحد 8 فبراير/شباط، في حفل وصول مجسم كأس العالم إلى الجزائر، إلى جانب زميليه في منتخب "الخضر" إبراهيم مازا وزين الدين بلعيد، بالإضافة إلى أسطورة كرة القدم الألمانية يورغن كلينسمان.

لوكا زيدان: الجزائر ستلعب من أجل الفوز في كأس العالم

وعلى هامش الحفل قال لوكا زيدان للصحافة الجزائرية "إنه فخر وشرف لي بالوجود هنا، من أجل الدفاع عن ألوان بلدي وخاصة في منافسة كأس العالم".

وأضاف "بالنسبة للاعب كرة قدم، لا يوجد أفضل من لعب كأس العالم، نحن فريق منافس وسنذهب للفوز بكل المباريات".

وتخوض الجزائر منافسات كأس العالم 2026 بعد أن غابت عن النسخ الثلاث الماضية.

وتعود آخر مشاركة للخضر لنسخة 2014 التي أقيمت بالبرازيل، وبلغوا حينها للدور ثمن النهائي.

ومن المنتظر أن يبدأ لاعبو المنتخب الجزائري تحضيراتهم لكأس العالم 2026، بداية من شهر مارس/آذار المُقبل، حيث يلاقون وديا كلا من أوروغواي وإيران.