بالفيديو.. لاعب يرتدي زي السجناء ويكبل نفسه قبل مباراة السوبر بول وترمب يعلق

خطف الأمريكي ماك هولينز لاعب فريق نيو إنغلاند باتريوتس الأنظار خلال المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية (NFL) المعروفة باسم "السوبر بول"، باحتجاجه اللافت على سياسات الرئيس دونالد ترمب في ملاحقة المهاجرين.

وظهر هولينز قبل المباراة مرتديا زي السجناء وهو مكبل بالأصفاد في يديه وقدميه كما وضع قناعا على الوجه.

وسار هولينز حافي القدمين في طريقه إلى غرفة الملابس قبل المباراة ضد سياتل سي هوكس، وقد كتب على ظهر الزي عبارة "Range 13″، في إشارة منه إلى الوحدة المكلّفة بحراسة سجن فلورنس الفيدرالي شديد التحصين الواقع في ولاية كولورادو، علما بأن الرقم 13 هو قميصه الأساسي أيضا.

ووصفت صحيفة "أبولا" البرتغالية هولينز بأنه "أكثر اللاعبين جرأة" في معارضة سياسات ترمب.

ترمب غاضب

في الأثناء لم يُخف ترمب امتعاضه الشديد من اللجنة المنظمة للمباراة، بسبب عروض ما بين الشوطين التي شارك فيها المغنيان باد باني وريكي مارتن والموسيقية ليدي غاغا.

ووصف ترمب العرض الفني بأنه أحد أسوأ العروض على الإطلاق وعدّه إهانة لعظمة الولايات المتحدة على حد تعبيره.

وكتب ترمب عبر حسابه بمنصة تروث سوشال "عرض ما بين شوطي السوبر بول مريع تماما وأحد أسوأ العروض على الإطلاق، هو عرض لا معنى له".

وأضاف "هذا العرض هو إهانة لعظمة أمريكا ولا يمثل معاييرنا في النجاح أو الإبداع أو التميّز. لا أحد يفهم كلمة مما يقوله هذا الرجل (باد باني). والرقصات كانت مقزِّزة خصوصا للأطفال الصغار الذين يشاهدونه من مختلف أنحاء الولايات المتحدة والعالم".

وتابع ترمب هجومه بالقول "هذا (العرض) ليس سوى صفعة في وجه بلدنا الذي يضع معايير جديدة ويحطم الأرقام القياسية يوما بعد يوم، بما في ذلك أفضل سوق أسهم وأفضل خطط تقاعد في التاريخ. لا يوجد أي شيء مُلهم في هذه الفوضى الاستعراضية".

وتُوج فريق سياتل سي هوكس بلقبه الثاني في تاريخ دوري كرة القدم الأمريكية عقب فوزه الصريح على نيو إنغلاند باتريوتس بنتيجة 29-13.