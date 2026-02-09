كهربا يعود للدوري المصري بعد رحيله عن القادسية الكويتي

أعلن نادي إنبي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم الأهلي السابق حتى نهاية الموسم في صفقة انتقال حر لتدعيم خط هجومه.

كهربا يعود لإنبي بعد إنهاء ارتباطه مع القادسية الكويتي

وأنهى كهربا (31 عاما) ارتباطه بالقادسية الكويتي قبل نحو أسبوع.

وذكرت تقارير صحفية كويتية أن إدارة النادي وجهت الشكر للاعب وأنهت ارتباطها به خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك عقب موافقة المدرب التونسي نبيل معلول.

كهربا يعود إلى إنبي لتدعيم خط الهجوم حتى نهاية الموسم

وكتب ‌إنبي عبر حسابه على فيسبوك "من هنا البداية، ومن هنا الإنطلاق ..كهربا إنباوي من ‌تاني. نورت بيتك".

وبدأ كهربا مسيرته ضمن ‌صفوف إنبي في عام 2011 ليعود من جديد للنادي الذي شهد انطلاقته.

ويحتل إنبي المركز 11 برصيد ‌20 نقطة عقب 17 جولة وبفارق 15 نقطة خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر.