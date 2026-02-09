كازورلا: الدوري الإسباني متأخر بسنوات ضوئية عن نظيره الإنجليزي

وجّه المخضرم سانتي كازورلا لاعب ريال أوفييدو انتقادا لاذعا لرابطة الدوري الإسباني، على خلفية تأجيل مباراة فريقه ضد رايو فاليكانو، مقارنا بين الدوري في بلاده ونظيره الإنجليزي.

وقررت رابطة الليغا تأجيل مباراة رايو فاليكانو وريال أوفييدو التي كانت مقررة السبت الماضي قبل ساعات قليلة من انطلاقها، بسبب سوء أرضية ملعب فاييكاس معقل الأول.

وعبّر كازورلا (41 عاما) عن استيائه من قرار الليغا، وذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس.

ونشر كازورلا: "الحقيقة هي أن الدوري الإسباني متأخر بسنوات ضوئية عن الدوري الإنجليزي الممتاز في كل شيء".

وجاء منشور كازورلا الذي ارتدى قميص أرسنال لـ6 مواسم (2012-2018)، بعد ساعتين من بيان رسمي أصدره ناديه طالب فيه منحه نقاط المباراة ضد رايو.

وقال النادي في بيانه: "سيلجأ ريال أوفييدو إلى جميع الهيئات الرسمية والتأديبية التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وعند الحاجة إلى الجهات الإدارية والقضائية للدفاع عن حقوقه والمصالح المشروعة لجماهيره".

وأوضح أن ذلك يأتي "دون الإخلال باتخاذ إجراءات قضائية وتقديم شكاوى ضد المسؤولين عن الفوضى التي تسببت بها تصرفات رابطة الدوري وتقاعس الاتحاد وسلوك نادي رايو فاليكانو"، على حد تعبيره.

خلافات بين الرابطة والاتحاد

من جهتها أصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانا شددت فيه على أنها صاحبة الحق القانوني في إيقاف المباراة المذكورة وتأجيلها لاحقا، وليس الاتحاد الإسباني.

وأوضحت الرابطة أن "تنظيم المسابقات الاحترافية بما في ذلك القرارات المتعلقة بالمواعيد، والجداول الزمنية، وإيقاف المباريات أو إعادة جدولتها، يندرج قانونا ضمن صلاحيات الروابط الاحترافية بصفتها الجهة المنظمة للمسابقة".

ودافعت الرابطة عن قرارها بالقول إن "هذه الصلاحية مدعومة بالتشريعات السارية وبأحكام قضائية نهائية صدرت مؤخرا عن المحكمة الوطنية والمحكمة العليا، والتي حدّدت بوضوح توزيع الصلاحيات بين مختلف الهيئات الكروية في إسبانيا".

وتابع البيان: "تؤكد هذه الأحكام أن القرارات التنظيمية لبطولة الدوري الإسباني للدرجتين الأولى والثانية تعود إلى رابطة الدوري، دون الإخلال بمهام التنسيق التي يمارسها الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وزاد: "وفي هذا السياق، ألغت المحكمة الوطنية في ديسمبر/كانون الأول الماضي عدة فقرات من المادة 56 من النظام الأساسي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، والتي كانت تُسند إلى هيئاته صلاحية إيقاف أو تعديل المباريات وتحديد المواعيد الموحدة، مؤكدة بذلك اختصاص رابطة الدوري في المسابقات التي تنظمها".

وفي نهاية البيان ذكّرت رابطة الليغا التي يرأسها خافيير تيباس بأن "أي طارئ يجب أن يُعالج وفقا للتشريعات المعمول بها، بما يضمن الأمن القانوني ومبدأ تكافؤ الفرص، والالتزام بالواجبات القانونية المتعلقة بسلامة وصحة المشاركين والجمهور".

وختمت: "ستعمل الرابطة بكل صرامة ومسؤولية وبالتنسيق مع السلطات وجميع الأطراف المعنية، لضمان حسن سير المنافسة والحفاظ على نزاهة البطولة".

ويتذيل ريال أوفييدو جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بينما يحتل رايو فاليكانو المركز الثامن عشر وفي جعبته 22 نقطة.