لغز الظهير الأيمن يفجر أزمة في ريال مدريد

أعادت مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني إلى الأضواء معضلة مركز الظهير الأيمن في الفريق الملكي، بعدما أشرك المدرب ألفارو أربيلوا لاعبًا شابًا، في ظل تواجد الثنائي المخضرم داني كارفخال وترينت ألسكندر أرنولد.

سافر ثلاثة أظهرة أيمن مع بعثة ريال مدريد إلى ميستايا لخوض مباراة فالنسيا، لكن الذي لعب كان الأقل توقعا، على الأقل من حيث التسلسل الهرمي النظري بحسب صحيفة "آس" الإسبانية، ويتعلق الأمر بدافيد خيمينيز، نجم لفريق كاستيا، مشيرة إلى أنه لم يكن مجرد اسم مكمّل في القائمة أو شاهدًا على مشاركة ترينت أو كارفخال، بل العكس تمامًا.

وقالت: "قبل ساعتين من المباراة، وعندما أعلن أربيلوا التشكيلة للاعبين، نطق باسم لاعب الأكاديمية، رغم أن الإنجليزي أرنولد، كان قد حصل على التصريح الطبي الكامل وخاض عددًا جيدًا من الحصص التدريبية، وكذلك كان كارفخال متاحًا".

وبحسب الصحيفة، فإن غياب كارفخال عن المباراة لا يعود إلى مشكلة بدنية تمنعه من اللعب، بل كان بقرار من أربيلوا، مضيفة "مع تبقي أربعة أشهر وثلاثة أسابيع على نهاية عقده، كانت ملامح القائد على دكة البدلاء معبّرة للغاية، كذلك بدا عليه التوتر بوضوح بعد المباراة، حيث التُقطت صور لكارفخال وهو يدخل في نقاش لفظي مع المعد البدني بينتوس، بدا فيه غير مرتاح على الإطلاق".

بديل بلا دقائق

لاحقًا، حاول أربيلوا تهدئة الأجواء عندما سُئل عن وضع كارفاخال فقال "أرى داني يتحسن أكثر فأكثر، يسير خطوة بخطوة".

وأكد في الوقت نفسه مكانته داخل غرفة الملابس قائلا "دائمًا ما يُستمع إليه، هو مهم جدًا للاعبين. سيصل إلى أفضل مستوياته بالصبر الذي نتحلى به"، من دون أن يعطي مؤشرات إضافية، ولا حتى حول ما إذا كان الوضع سيتغير في نهاية الأسبوع المقبل عندما يستقبل ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد على ملعب سانتياغو برنابيو.

خيمينيز يستغل الفرصة ويخطف الأضواء

وأشادت الصحيفة المدريدية بأداء اللاعب الشاب خيمينيز، وقالت "بعيدًا عن الأسباب الطبية أو الفنية لعدم إشراك ترينت وكارفخال أساسيين، لا أحد يستطيع إنكار الأداء الرائع لدافيد خيمينيز. من طفل كان أحد معجبي أربيلوا، إلى واحد من أفضل لاعبي مدريد في ميستايا، رغم الأداء الباهت مجددًا للفريق الأبيض".

وأضافت "كان يقظًا في واجباته الدفاعية، ونجح في تقييد دانغوما نجم فالنسيا، والأهم في مثل هذه الحالات: قلّة فقدان الكرة (6 مرات فقط، الأقل بين مدافعي مدريد)، مع نسبة نجاح في التمرير بلغت 97%، الأعلى بين المدافعين".

وأشارت إلى اللاعب الشاب تألق في الشق الهجومي كذلك، إذ صنع واحدة من أخطر فرص ريال مدريد، بعرضية رائعة لم يصل إليها غونزالو غارسيا إلا بفارق سنتيمترات. وكان الأكثر إرسالًا للعرضيات (3)، متساويًا مع أردا غولر. كما سنحت له بنفسه فرصة خطيرة في الدقيقة 27، تصدى لها الحارس ديميتريفسكي بقدمه.

ترينت يبدو الأقرب

ورغم أن خيمينيز بدا مرتاحًا حتى وسط صافرات جماهير فالنسيا ضد مدربها كوربيران، فإن أربيلوا لم يبقه في المباراة كاملة، واستبدله ليُشرك ترينت في الربع ساعة الأخيرة.

ووفقًا للصحيفة فإن قرار أربيلوا كان محفوفًا بالمخاطر، خصوصًا أن ريال مدريد كان متقدمًا بهدف فقط، في وقت يفتقد أرنولد للجاهزية البدنية والفنية الكافية كونه لم يلعب منذ 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وختمت "آس" محذرة: "ظهور ترينت يُعد مؤشرًا لما قد يحدث في مباراة السبت المقبل أمام ريال سوسيداد. كارفخال في وضع غامض، لاعب أكاديمية يثبت أنه ليس غريبًا عن المستوى، ومواجهة بنفيكا الأوروبية تقترب،

فوضى حقيقية في مركز الظهير الأيمن، ما زالت بلا حل".