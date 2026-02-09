هل يصبح صلاح الوجه العالمي للدوري السعودي بعد رونالدو؟

كشف تقرير صحفي إنجليزي عن سعي الدوري السعودي للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في الصيف المقبل، مع منحه امتيازات عديدة في خطوة تهدف إلى تعويض الرحيل المحتمل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت صحيفة "ميرور" أن السعودية تفكر في جعل صلاح (33 عاما) الوجه العالمي الجديد لدوري المحترفين، بالإضافة إلى منحه راتبا كبيرا.

صلاح الوجه العالمي للدوري السعودي بعد رونالدو

وأشارت إلى أنه إذا وافق صلاح على الرحيل عن ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، فإنه سيحصل على ثلاثة أضعاف راتبه الذي يتقاضاه من الريدز حاليا، ويبلغ 400 ألف جنيه إسترليني (نحو 510 آلاف دولارات) أسبوعيا.

ويرى الدوري السعودي أن صلاح هو اللاعب المثالي للمشروع الجديد، إذ يتمتع بشهرة عالمية، ويملك أرقاما ضخمة إلى جانب تأثيره الذي يتجاوز حدود كرة القدم.

ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى أن يحل صلاح محل رونالدو الذي "يهدد" بإنهاء عقده مع النصر، احتجاجا على الطريقة التي تُدار بها صفقات الأندية على حد تعبير الصحيفة.

وانفجر غضب رونالدو بالتزامن مع انتقال الفرنسي كريم بنزيمة من الاتحاد إلى الهلال، وبعدها رفض خوض مباراتي فريقه في دوري "روشن" ضد الرياض واتحاد جدة يومي الاثنين والجمعة الماضيين.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي الدوري السعودي حذروا رونالدو من أنهم لن يسمحوا لأي لاعب بالتأثير على قرار اللجنة المتخصصة بالانتقالات، لضمان ألا تنفق الأندية مبالغ كبيرة تعرضها لمشكلات مالية.

محاولات متجددة

لم تكن المساعي السعودية لضم محمد صلاح وليدة اللحظة، بل هي امتداد لمحاولات حثيثة شهدها الصيف الماضي وفترات سابقة، قوبلت حينها بتمسك صارم من المصري بالبقاء ضمن صفوف ليفربول. إلا أن المشهد الحالي يشي بتبدل جذري في المعطيات بسبب تصاعد وتيرة الخلافات مع المدرب آرني سلوت.

وبحسب تقارير صحفية، فقد وصلت العلاقة بين الطرفين إلى "نقطة لا عودة"، خاصة بعد التصريحات المدوية التي أطلقها صلاح في يناير/كانون الثاني الماضي، والتي وجه فيها انتقادات مباشرة وحادة لكل من الإدارة والجهاز الفني، مما قد يمهد الطريق أخيرا لإتمام الصفقة الكبرى وانتقاله إلى الدوري السعودي.

وسيكون رحيل صلاح مغريا لمسؤولي ليفربول، إذ يساعد ذلك في توفير راتبه الضخم، كما بإمكانهم إنعاش خزينة النادي من خلال المبلغ المالي الكبير المتوقع مقابل انتقاله للسعودية.

ومن المرجح أن يضاعف مسؤولو الدوري السعودي جهودهم للحصول على توقيع صلاح قبل انطلاق منافسات نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وفق "ميرور".

وتراجعت أرقام صلاح مع ليفربول هذا الموسم بشكل كبير، إذ سجل ستة أهداف فقط وقدم لزملائه ست تمريرات حاسمة في 24 مباراة بجميع البطولات.