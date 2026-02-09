رياضة|الدوري السعودي|السعودية

هل يصبح صلاح الوجه العالمي للدوري السعودي بعد رونالدو؟

كومبو رونالدو بقميص النصر صلاح بقميص ليفربول
محمد صلاح (يسار) قد يصبح الوجه العالمي الجديد للدوري السعودي حال رحيل رونالدو (غيتي)
Published On 9/2/2026
|
آخر تحديث: 01:50 (توقيت مكة)

حفظ

كشف تقرير صحفي إنجليزي عن سعي الدوري السعودي للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في الصيف المقبل، مع منحه امتيازات عديدة في خطوة تهدف إلى تعويض الرحيل المحتمل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت صحيفة "ميرور" أن السعودية تفكر في جعل صلاح (33 عاما) الوجه العالمي الجديد لدوري المحترفين، بالإضافة إلى منحه راتبا كبيرا.

صلاح الوجه العالمي للدوري السعودي بعد رونالدو

وأشارت إلى أنه إذا وافق صلاح على الرحيل عن ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، فإنه سيحصل على ثلاثة أضعاف راتبه الذي يتقاضاه من الريدز حاليا، ويبلغ 400 ألف جنيه إسترليني (نحو 510 آلاف دولارات) أسبوعيا.

ويرى الدوري السعودي أن صلاح هو اللاعب المثالي للمشروع الجديد، إذ يتمتع بشهرة عالمية، ويملك أرقاما ضخمة إلى جانب تأثيره الذي يتجاوز حدود كرة القدم.

ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى أن يحل صلاح محل رونالدو الذي "يهدد" بإنهاء عقده مع النصر، احتجاجا على الطريقة التي تُدار بها صفقات الأندية على حد تعبير الصحيفة.

Liverpool's Egyptian forward #11 Mohamed Salah shoots the ball during the UEFA Champions League, league phase day 7, football match between Olympique de Marseille (OM) and Liverpool FC at the Stade Velodrome in Marseille, southern France, on January 21, 2026. (Photo by Miguel MEDINA / AFP)
محمد صلاح (يسار) مرشح للانتقال من ليفربول إلى الدوري السعودي (الفرنسية)

وانفجر غضب رونالدو بالتزامن مع انتقال الفرنسي كريم بنزيمة من الاتحاد إلى الهلال، وبعدها رفض خوض مباراتي فريقه في دوري "روشن" ضد الرياض واتحاد جدة يومي الاثنين والجمعة الماضيين.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي الدوري السعودي حذروا رونالدو من أنهم لن يسمحوا لأي لاعب بالتأثير على قرار اللجنة المتخصصة بالانتقالات، لضمان ألا تنفق الأندية مبالغ كبيرة تعرضها لمشكلات مالية.

محاولات متجددة

لم تكن المساعي السعودية لضم محمد صلاح وليدة اللحظة، بل هي امتداد لمحاولات حثيثة شهدها الصيف الماضي وفترات سابقة، قوبلت حينها بتمسك صارم من المصري بالبقاء ضمن صفوف ليفربول. إلا أن المشهد الحالي يشي بتبدل جذري في المعطيات بسبب تصاعد وتيرة الخلافات مع المدرب آرني سلوت.

وبحسب تقارير صحفية، فقد وصلت العلاقة بين الطرفين إلى "نقطة لا عودة"، خاصة بعد التصريحات المدوية التي أطلقها صلاح في يناير/كانون الثاني الماضي، والتي وجه فيها انتقادات مباشرة وحادة لكل من الإدارة والجهاز الفني، مما قد يمهد الطريق أخيرا لإتمام الصفقة الكبرى وانتقاله إلى الدوري السعودي.

epa12590138 Mohamed Salah of Liverpool in action during the English Premier League match between Liverpool FC and Brighton & Hove Albion, in Liverpool, Britain, 13 December 2025. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.
صلاح هدف متجدد لأندية الدوري السعودي في السنوات الأخيرة (الأوروبية)

وسيكون رحيل صلاح مغريا لمسؤولي ليفربول، إذ يساعد ذلك في توفير راتبه الضخم، كما بإمكانهم إنعاش خزينة النادي من خلال المبلغ المالي الكبير المتوقع مقابل انتقاله للسعودية.

ومن المرجح أن يضاعف مسؤولو الدوري السعودي جهودهم للحصول على توقيع صلاح قبل انطلاق منافسات نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وفق "ميرور".

وتراجعت أرقام صلاح مع ليفربول هذا الموسم بشكل كبير، إذ سجل ستة أهداف فقط وقدم لزملائه ست تمريرات حاسمة في 24 مباراة بجميع البطولات.

المصدر: الجزيرة + مواقع إلكترونية

