صحيفة برتغالية تؤكد نهاية "تمرد" رونالدو وتحدد موعد عودته للنصر

كشفت صحيفة "A Bola" البرتغالية أن النجم كريستيانو رونالدو قرر العودة للمشاركة مع فريق النصر السعودي، بعد فترة "تمرد" أدى لغيابه عن مباراتين.

ووفقاً للصحيفة، فإن عودة "الدون" جاءت بعد تسوية الإدارة والجهات المعنية لمطالبه الإنسانية والإدارية.

موعد عودة رونالدو للنصر

وذكر التقرير أن رونالدو لن يشارك في مواجهة "أركاداغ" التركماني ضمن دوري أبطال آسيا 2، مفضلاً التركيز على العودة بكامل قوته في الدوري السعودي، وتحديداً في مباراة الفتح المقررة يوم السبت القادم ضمن الجولة 22 لدوري روشن.

خلفيات أزمة رونالدو

شهدت الأيام الماضية توترا بين قائد النصر وصناع القرار الرياضي، حيث غاب رونالدو عن آخر مباراتين رسميتين:

مباراة الرياض: (في مطلع فبراير 2026).

مباراة الكلاسيكو ضد الاتحاد: (التي أقيمت في 6 فبراير 2026).

رابطة الدوري السعودي ترد على رونالدو

لم تقف رابطة الدوري السعودي للمحترفين مكتوفة الأيدي، حيث أصدرت بياناً شديد اللهجة (بشكل غير مباشر) رداً على موقف رونالدو، تضمن النقاط التالية: