بالفيديو.. شجار جماعي عنيف بعد مباراة للهواة في إنجلترا

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في شجار جماعي اندلع في إحدى مباريات كرة القدم للهواة، يعتقد أنه اندلع بين لاعب ومدرب وعدد من المشجعين.

وأظهرت لقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لاعبا من نادي بيلستون تاون متورطا في شجار مع مشجعين، عقب خسارة فريقه بنتيجة 0-2 أمام درويلزدن في المباراة التي جرت يوم السبت الماضي.

شجار جماعي عنيف بعد مباراة للهواة في إنجلترا

وأظهر مقطع آخر أحد الطاقم الفني من فريق درويلزدن وهو يوجه لكمة لشخص داخل الملعب، بعد أن لاحقه لاعب من بيلستون وأشخاص آخرون لم تحدد هوياتهم، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي لقطات أخرى ظهرت امرأة وهي تحاول فض أحد الشجارات قبل أن تسقط أرضا، وشوهد المتورطون في الشجار وهم يسقطون معا على أرضية موحلة قبل أن ينهضوا مجددا ويستأنفوا تبادل الضربات بعنف.

ولا تعرف المدة التي استمر فيها الشجار لكن الشرطة أكدت أنها تلقت بلاغا واستدعيت إلى الملعب، فيما لا تزال أسباب الحادثة غير معروفة.

وقالت الشرطة "نحقق في حادثة اضطراب عنيف وقعت في نادي بيلستون تاون، لقد تلقينا بلاغات عن تعرض أشخاص للاعتداء نحو الساعة الخامسة مساء، نفحص كل ملابسات الشجار وسنتواصل مع الضحايا للحصول على إفادات كاملة، كما سنراجع تسجيلات الهواتف المحمولة وكاميرات المراقبة"، كما دعت أي شخص لديه معلومات إلى التواصل معها.

من جانبها علقت بيلستون تاون على الحادثة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس وقالت "نحن على علم بوجود مقطع أو مقاطع فيديو جرى تداولها من المباراة المذكورة، ونود التأكيد أن هذه المقاطع لا تعكس بصورة عادلة مجريات المباراة أو أحداث اليوم ككل".

وأضافت "بصفتنا ناديا، نحن بصدد التحقيق في جميع المقاطع المصورة الخاصة بالمباراة، ونشكر جماهير نادي درويلزدن على تعاونهم".