بالفيديو.. تصرف غريب للاعب يتسبب في إهدار ديباي ركلة جزاء

لجأ لاعب برازيلي إلى حيلة غريبة تسببت في إهدار النجم الهولندي ممفيس ديباي ركلة جزاء خلال بطولة ولاية ساو باولو المحلية.

واحتسب حكم الساحة رافائيل كلاوس ركلة جزاء لصالح كورينثيانز في الدقيقة 33 بعد تدخل من كارلوس ميغيل مدافع بالميراس على رأس غوستافو هنريك داخل منطقة الجزاء.

وفي الوقت الذي احتج فيه لاعبو بالميراس على القرار وانتظروا مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو المساعد "فار"، استغل زميلهم أندرياس بيريرا انشغال الجميع ليعبث بأقدامه بعشب المنطقة المحيطة بعلامة الجزاء، الأمر الذي أفسد الأرضية على حد وصف شبكة "غلوبو" البرازيلية.

ولم يلاحظ أي لاعب أو حكم الساحة هذا التصرف، وعند تنفيذ الركلة انزلقت قدم ديباي مهاجم كورينثيانز في المكان الذي عبث فيه بيريرا بالضبط، فذهبت تسديدته إلى الخارج بعيدا عن المرمى، وفوت على فريقه فرصة أخذ الأسبقية.

اللافت أن الديربي الذي جرى لحساب الجولة السابعة من بطولة ساو باولو، وأقيم على ملعب نيو كويما أرينا، انتهى بفوز بالميراس بهدف دون رد.

وبعد انتهاء المباراة عبر دوريفال جونيور مدرب كورينثيانز عن دهشته من عدم انتباه أي حكم لتصرف لاعب بالميراس.

وقال: "أعتقد أنه لدينا 4 حكام داخل الملعب، في الحقيقة هي مشكلتهم إذا سمحوا بحدوث ذلك فهي مسؤولية التحكيم. من الصعب جدا تحليل كل هذه الأمور وتقييمها".