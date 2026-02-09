بداية واعدة لدرو مع سان جيرمان

لم يحتج درو فيرنانديز إلى وقت طويل ليظهر لأول مرة مع سان جيرمان. فبعد رحيله عن برشلونة، في خطوة لم تُسعد المدرب هانسي فليك، خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، خاض اللاعب الشاب مباراته الأولى أمس الأحد بقميص الفريق الباريسي.

وجاء الظهور الأول في الجولة 21 من الدوري الفرنسي، في مباراة الكلاسيكو أمام أولمبيك مارسيليا.

وأمطر فريق المدرب لويس إنريكي شباك فريق الجنوب الفرنسي بخمسة أهداف نظيفة. وشارك اللاعب السابق لبرشلونة في ربع الساعة الأخيرة من اللقاء.

ودخل درو البالغ من العمر 18 عاما، في الدقيقة 77 بعدما أجرى لويس إنريكي تبديلا ثلاثيا، وكانت النتيجة حينها 5-0، إذ شارك بدلا من الشاب الآخر سيني مايولو، ولعب في مركز لاعب الوسط الداخلي، وكانت أرقامه في أول مباراة له كانت لافتة جدا:

أكمل 100% من تمريراته (11 من 11).

فاز بجميع الالتحامات (4 من 4).

نجح في المراوغة (1 من 1).

نجح في التمرير الطويل (1 من 1).

درو: "لا يوجد مكان أفضل من سان جيرمان"

وبعد المباراة، أبدى كل من النادي واللاعب سعادتهما بالظهور الأول، وكتب الحساب الرسمي لسان جيرمان: "مرحبا درو" مرفقا بقلب مبتسم وقلبين بألوان الأحمر والأزرق.

أما اللاعب الدولي مع منتخب إسبانيا تحت 18 سنة فكتب: "يوم لا يُنسى. هيا باريس"، مع رمزين على شكل قلب باللونين الأحمر والأزرق.

وارتبط درو بعقد مع سان جيرمان يمتد حتى عام 2030، بعدما دفع النادي الفرنسي 8.2 مليون يورو (نحو 8.9 مليون دولار) لبرشلونة، وهو مبلغ أعلى من قيمة الشرط الجزائي، من أجل ضم لاعب الوسط الهجومي، الذي كان النادي الكتالوني يسعى لتجديد عقده وحمايته.

وشكل رحيله صدمة للنادي ولهانسي فليك، الذي كان يعتبره رهانا مهما للحاضر والمستقبل، علما أنه شارك مع برشلونة هذا الموسم في خمس مباريات، أربع في الدوري الإسباني وواحدة في دوري أبطال أوروبا. وأمس، لعب بقميص عملاق أوروبي آخر: باريس سان جيرمان.