مهاجم النصر السعودي يواصل "الدوران".. دوران لعب لـ4 فرق في 13 شهرا

أعلن زينيت سان بطرسبرغ استعارة المهاجم جون دوران من النصر المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين اليوم الاثنين بعد قطع إعارته من ⁠فناربخشه.

وانضم مهاجم كولومبيا (22 عاما) إلى النصر في يناير/كانون الثاني عام 2025 قادما من أستون فيلا مقابل 80 مليون دولار حسب ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية.

وقال النادي الروسي عبر منصة إكس "⁠المهاجم الكولومبي ينضم لنا على سبيل الإعارة من النصر حتى نهاية موسم 2025-2026″، ونشر صورة لدوران وهو يحمل القميص رقم تسعة.

دوران لعب لـ4 فرق في 13 شهرا

وستكون هذه هي الإعارة الثانية لدوران من النصر، بعدما رحل إلى تركيا في الصيف الماضي ‌بعد تعاقد النادي السعودي مع المهاجم البرتغالي جواو فيلكس.

وبهذا الانتقال يكون دوران قد دار على أربعة فرق مختلفة خلال 13 شهرا فقط هي: أستون فيلا والنصر وفناربخشه وأخيرا زينيت سان بطرسبرغ.

وجاءت بداية دوران مثمرة مع النصر، إذ سجل أربعة أهداف ‌في أول مباراتين له في الدوري السعودي. وأحرز 12 هدفا ‌في 18 مباراة في ⁠كل

المسابقات.

وسجل دوران، الذي خاض 17 مباراة مع كولومبيا، خمسة أهداف في 21 مباراة مع فناربخشه في كل المسابقات ‌في الموسم الحالي، وفاز مع الفريق بكأس السوبر المحلية.

ويحتل زينيت المركز الثاني في الدوري الروسي برصيد 39 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن كراسنودار المتصدر.