مواجهة بايرن ولايبزيغ بالبوندسليغا تتحدى إضراب النقل العام في ميونخ

تقرر إقامة مباراة دور الثمانية لكأس ألمانيا بين البطل التاريخي بايرن ميونخ، والمتوج مرتين سابقا لايبزيغ الأربعاء المقبل، كما و مخطط لها سلفا، وذلك على الرغم من إضراب قطاع النقل العام، الذي أعلن بمنطقة ميونخ في نفس اليوم.

ودعت النقابة الخدمات المتحدة لإضراب كامل عن استخدام وسائل النقل العام في ميونخ ومناطق أخرى يوم الأربعاء المقبل.

وقال بايرن إن المباراة يمكن أن تلعب نتيجة للجهود المشتركة بين كل الأطراف المعنية، وبالأخص شركة النقل في ميونخ "إم في جي" والشرطة.

وأكد النادي أنه ستكون هناك خدمة حصرية لقطار الأنفاق من وإلى ملعب المباراة الذي يتسع لـ 75 ألف مشجع، وكذلك خط حافلات.

وقال بايرن "رغم كل الجهود، ستكون هناك قيود على الوصول والمغادرة، ويناشد بايرن جميع المشجعين تخصيص وقت إضافي، والتنقل بسيارات مشتركة إن أمكن عند السفر بالسيارة، كما يرجو النادي تفهمكم ذلك".