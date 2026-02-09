بالأرقام.. لامين جمال نجم برشلونة يتفوق على ميسي ومبابي

يواصل لامين جمال نجم برشلونة الشاب تألقه على الصعيد الشخصي، بأرقام فردية أفضل من تلك التي حققها النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، وكيليان مبابي مهاجم ريال مدريد.

وهز لامين يوم السبت الماضي شباك ريال مايوركا (2-0) في المباراة التي جرت على ملعب كامب نو ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز البلوغرانا بثلاثية نظيفة.

لامين جمال يتفوق على ميسي ومبابي

وتُعد هذه المباراة الخامسة على التوالي التي يسجل فيها لامين أهدافا في جميع البطولات (ريال أوفييدو، كوبنهاغن، إلتشي، ألباسيتي ومايوركا)، وقد فعل ذلك وهو بعمر 18 عاما.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن لامين يامال تفوق على ميسي الذي فعل ذلك أكثر من مرة، لكنه لم يحقق أول سلسلة تهديف من 5 مباريات متتالية إلا عندما بلغ سن الـ20 عاما.

وسجل ميسي خماسيته الأولى في الفترة بين 19 سبتمبر/أيلول عام 2007 حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه حين هز شباك فرق أولمبيك ليون، إشبيلية، ريال سرقسطة، ليفانتي وشتوتغارت.

وكان هدف لامين جمال في مرمى مايوركا رقم 24 له مع برشلونة في الدوري الإسباني منذ ظهوره مع الفريق لأول مرة ضد ريال بيتيس في أبريل/نيسان عام 2023.

لامين يجتاز مبابي

وتُعد هذه الحصيلة هي الأفضل للاعب قبل بلوغه سن 19 عاما في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال القرن الحادي والعشرين وفق الصحيفة ذاتها.

وأشارت إلى أن الرقم القياسي كان بحوزة مبابي حتى يوم السبت الماضي، الذي سجل 23 هدفا قبل بلوغه سن التاسعة عشرة.

وبإمكان لامين جمال تعزيز هذا الرقم حتى نهاية الموسم الحالي عام 2025-2026، وبالتحديد يوم 13 يوليو/تموز عام 2027 الذي سيحتفل فيه بعيد ميلاده التاسع عشر.

أرقام مبهرة للامين يامال

وخلال الموسم الحالي شارك لامين جمال مع برشلونة في 19 مباراة بالدوري الإسباني بواقع 1599 دقيقة، بنسبة 77% من إجمالي الدقائق الممكنة مع الفريق، وهو رقم كبير إذا ما أُخذ في الاعتبار فترات غيابه بسبب معاناة مع آلام العانة.

وبالمجمل لعب لامين 30 مباراة بجميع البطولات بواقع 2491 دقيقة، سجل فيها 15 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

ويستعد لامين حاليا وفريقه لخوض واحدة من أقوى وأهم مباريات الموسم الحالي، عندما ينزل برشلونة يوم الخميس القادم ضيفا على أتلتيكو مدريد بملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.