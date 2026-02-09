الترجي التونسي يقيل مدربه ماهر الكنزاري

أعلن الترجي حامل لقب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، مساء الأحد، انفصاله عن المدرب ماهر الكنزاري ⁠بعد خسارته (1-0) أمام ستاد مالي في دوري أبطال أفريقيا.

وقال النادي في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي إن رئيسه حمدي المؤدب "قرر إنهاء العلاقة التعاقدية ⁠مع المدرب ماهر الكنزاري. وسيتم الإعلان عن تركيبة الجهاز الفني الجديد في الأيام القادمة".

وكان الكنزاري قد تولى مسؤولية الترجي في مارس/ أذار الماضي خلفا للروماني لاورينتو ريغيكامف وتعرض لانتقادات بسبب ‌تذبذب مستوى الفريق.

الترجي يواجه بيترو دي لوندا في لقاء حاسم للتأهل بدوري أبطال أفريقيا

ويستعد الترجي لاستضافة بيترو دي لوندا الأنغولي في ختام مرحلة المجموعات بدوري الأبطال على أمل ‌حسم التأهل.

ويحتل الترجي المركز الثاني في المجموعة ‌الرابعة برصيد ست نقاط متساويا ⁠مع بيترو دي لوندا، بفارق خمس نقاط خلف ستاد المالي المتصدر.

وفي الدوري، يحتل الترجي المركز ‌الثاني برصيد 40 نقطة من 18 مباراة بفارق نقطتين فقط خلف الأفريقي الذي خاض 20 لقاء.