ضربة جديدة لمنتخب الأردن قبل مشاركته الأولى في كأس العالم

تعرّض المنتخب الأردني لكرة القدم لضربة جديدة قبل أشهر قليلة من مشاركته الأولى في كأس العالم 2026 لكرة القدم المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هذا الصيف، بعد إصابة نجمه علي علوان التي ستبعده عن الملاعب لثلاثة أشهر.

وأصيب المهاجم البالغ 25 عاما بكاحله خلال مشاركته مع فريقه السيلية ضد الغرافة في الدوري القطري الأحد، ليخرج على حمالة بعد ان عجز عن السير على قدمه.

وعقب المباراة، أعلن ناديه السيلية عن إصابته ببيان رسمي عبر حسابه في منصة "اكس" قال فيه "أثبتت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب علي علوان بقطع في أربطة الكاحل وسيجري اللاعب عملية جراحية لتثبيت ودعم الأربطة المصابة. وقد تستغرق مدة العلاج ثلاثة أشهر قبل العودة للملعب".

من جهته، كتب علوان في حسابه على انستغرام "سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا".

ويُعد علوان الذي انتقل أخيرا من الكرمة العراقي إلى السيلية، من أبرز لاعبي منتخب "النشامى" ومن ركائز خط الهجوم، إذ تُوج أخيرا بلقب هداف كأس العرب 2025 برصيد 6 أهداف، ولعب دورا بارزا في قيادة منتخب بلاده نحو حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

ضربة جديدة لمنتخب الأردن

وزادت إصابة علوان من محن فريق المدرب المغربي جمال سلامي بعد أن انضم إلى قائمة المصابين التي تضم الهداف البارز يزن نعيمات الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال الفوز على العراق 1-0 في دور الثمانية من كأس العرب الأخيرة.

وحلّ الأردن في المجموعة العاشرة في كأس العالم إلى جانب الأرجنتين والجزائر والنمسا. وسيلعب مع النمسا في 16 حزيران/يونيو في سان فرانسيسكو ثم الجزائر في المدينة ذاتها في 22 منه، قبل ملاقاة الارجنتين بطلة العالم في دالاس في 27 من الشهر ذاته.