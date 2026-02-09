استقالة لابورتا من رئاسة نادي برشلونة

رياضة|إسبانيا

epa12652846 FC Barcelona president Joan Laporta (C) arrives at the Ciutat de la Justicia courthouse in L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Spain, 16 January 2026, to be questioned as a suspect in an investigation into the alleged fraud of 91,500 euro from a woman who invested in his companies in 2016. EPA/Enric Fontcuberta
لابورتا استقال ليخوض رئاسة نادي برشلونة (وكالات)
Published On 9/2/2026
آخر تحديث: 16:19 (توقيت مكة)

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين أن ⁠جوان لابورتا استقال من منصب رئيس النادي من أجل الترشح لإعادة انتخابه، مع انطلاق العد التنازلي لمدة 35 يوما حتى موعد الانتخابات المقرر في 15 مارس/آذار المقبل.

واستقال لابورتا، الذي تولى منصبه في مارس/آذار 2021 بعد فوزه بنسبة 54 بالمئة من الأصوات، بعد ما يقرب ⁠من خمس سنوات في منصبه وفقا للنظام الأساسي للنادي. وسيقوم نائبه رافا يوستي بمهام الرئيس خلال الشهور الثلاثة ونصف شهر المقبلة.

ويهدف المحامي لابورتا إلى استعادة منصبه عبر الانتخابات والعودة إلى منصبه في أول يوليو/تموز المقبل. ويبدو مرشحا بقوة للفوز على منافسه اللدود فيكتور فونت.

كما أكد كل من المدير التنفيذي السابق للنادي ‌شابييه بيلاجوانا والاقتصادي مارك سيريا، الذي يخوض انتخابات برشلونة لأول مرة، عزمهما على الترشح.

Soccer Football - Spanish Super Cup - Final - FC Barcelona v Real Madrid - King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Saudi Arabia - January 12, 2026 FC Barcelona president Joan Laporta celebrates with the trophy and team after winning the Spanish Super Cup final REUTERS/Stringer
لابورتا يحتفل مع الفريق بكأس السوبر (رويترز)

ويحق لنحو مئة ألف عضو في برشلونة بلغوا السن القانونية ولديهم عضوية لمدة عام ‌على الأقل التصويت.

وأكد برشلونة أن الانتخابات ستُجرى مرة أخرى في عدة أماكن، وهو قرار ‌يهدف إلى زيادة نسبة المشاركة. وستكون ⁠مراكز الاقتراع موجودة في مرافق النادي وفي العواصم الإقليمية الكتالونية الأخرى جيرونا وتاراجونا ولييدا، وفي أندورا لا بيا.

وقال النادي إن التصويت بالبريد لن يُسمح به، رغم ‌طلبات المرشحين المعارضين. وقال برشلونة في بيان "تم تطبيق هذا الإجراء بشكل استثنائي في انتخابات 2021 بسبب جائحة كوفيد 19".

وصوت أكثر من 20 ألفا من أصل 55 ألف عضو شاركوا في انتخابات 2021 عن طريق البريد.

المصدر: رويترز

