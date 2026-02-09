استقالة لابورتا من رئاسة نادي برشلونة

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين أن ⁠جوان لابورتا استقال من منصب رئيس النادي من أجل الترشح لإعادة انتخابه، مع انطلاق العد التنازلي لمدة 35 يوما حتى موعد الانتخابات المقرر في 15 مارس/آذار المقبل.

واستقال لابورتا، الذي تولى منصبه في مارس/آذار 2021 بعد فوزه بنسبة 54 بالمئة من الأصوات، بعد ما يقرب ⁠من خمس سنوات في منصبه وفقا للنظام الأساسي للنادي. وسيقوم نائبه رافا يوستي بمهام الرئيس خلال الشهور الثلاثة ونصف شهر المقبلة.

ويهدف المحامي لابورتا إلى استعادة منصبه عبر الانتخابات والعودة إلى منصبه في أول يوليو/تموز المقبل. ويبدو مرشحا بقوة للفوز على منافسه اللدود فيكتور فونت.

كما أكد كل من المدير التنفيذي السابق للنادي ‌شابييه بيلاجوانا والاقتصادي مارك سيريا، الذي يخوض انتخابات برشلونة لأول مرة، عزمهما على الترشح.

ويحق لنحو مئة ألف عضو في برشلونة بلغوا السن القانونية ولديهم عضوية لمدة عام ‌على الأقل التصويت.

وأكد برشلونة أن الانتخابات ستُجرى مرة أخرى في عدة أماكن، وهو قرار ‌يهدف إلى زيادة نسبة المشاركة. وستكون ⁠مراكز الاقتراع موجودة في مرافق النادي وفي العواصم الإقليمية الكتالونية الأخرى جيرونا وتاراجونا ولييدا، وفي أندورا لا بيا.

وقال النادي إن التصويت بالبريد لن يُسمح به، رغم ‌طلبات المرشحين المعارضين. وقال برشلونة في بيان "تم تطبيق هذا الإجراء بشكل استثنائي في انتخابات 2021 بسبب جائحة كوفيد 19".

وصوت أكثر من 20 ألفا من أصل 55 ألف عضو شاركوا في انتخابات 2021 عن طريق البريد.