تعرض فريق ناشئي بيراميدز مواليد 2007 لحادث مؤسف، اليوم الاثنين، إثر سقوط مصعد داخل أحد فنادق مدينة الإسكندرية (شمالي مصر)، أثناء استعداد الفريق لخوض مباراة حرس الحدود ضمن منافسات الدوري.

سقوط مصعد من الدور الرابع يصيب ناشئي بيراميدز بجروح خطيرة

وكشف رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز إسلام شكري تفاصيل الواقعة في تصريحات إذاعية عبر راديو "ميغا إف إم"، قائلا إن "فريق 2007 كان يستعد لمواجهة حرس الحدود، وعقب انتهاء محاضرة فنية استقل اللاعبون المصعد الذي سقط بهم من الدور الرابع".

وأضاف شكري "الحادث أسفر عن حالات خطرة، مشيرا إلى أن عدد المصابين تجاوز سبعة لاعبين، وأن الوضع كان صعبا للغاية، حيث وقعت حالات إغماء وإصابات بالغة بين ناشئي الفريق".

وتابع "هناك حالة من الفزع سادت بين باقي اللاعبين"، واصفا ما جرى بأنه "أمر مخيف".

وأوضح رئيس قطاع الناشئين أن إدارة بيراميدز أرسلت خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم تطلب فيه تأجيل مباراة الفريق أمام حرس الحدود، مؤكدا أن الاتحاد لم يرد في البداية، قبل أن تشهد الساعات الماضية اتصالات بين مسؤولي النادي والاتحاد، أسفرت عن إعادة المباراة.

بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط المصعد المؤلمة

وفي بيان رسمي، قال المدير الرياضي لنادي بيراميدز هاني سعيد إنه وفقا للتقارير الطبية الواردة حتى الآن، فإن اللاعب محمد عطية سيد عطية يعاني من تعب ما بعد الارتجاج، وكدمة في الظهر، وكسر في عظام الساعد الأيسر، إلى جانب كدمة في الركبة اليسرى وكدمة في القدم اليسرى.

وأضاف البيان أن اللاعب محمد عبد الغني عبد الحليم يعاني من تعب ما بعد الارتجاج، مع كسر في عظام القدم والكاحل والساق اليمنى، فيما يعاني اللاعب محمد ياسر السيد مصيلحي من تعب ما بعد الارتجاج مع جرح في القدم.

كما أشار إلى أن اللاعب حمزة الشاذلي أحمد يعاني من تعب ما بعد الارتجاج، إلى جانب اللاعب محمود كرم محمد مصطفى، الذي يعاني أيضا من كدمة في الكاحل الأيسر.

إعلان

وأكد نادي بيراميدز في بيانه أنه تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لتأجيل مباراة الفريق أمام حرس الحدود في مسابقة الدوري، والتي كان مقررا إقامتها اليوم.

وختم البيان بالتأكيد على أن النيابة العامة المصرية تباشر حاليا التحقيق في ملابسات الواقعة، مع تعاون النادي الكامل مع الجهات المختصة، وعدم صدور أي تعليقات إضافية في الوقت الحالي لحين انتهاء التحقيقات وصدور النتائج الرسمية.

الاتحاد المصري يدعم بيراميدز بعد حادث سقوط المصعد

من جانبه، أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، عن خالص دعمه ومساندته لنادي بيراميدز ولاعبي فريق مواليد 2007، مؤكدا متابعته المستمرة لتطورات الحالة الصحية للاعبين، ومتمنيا لهم الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الملاعب.

وثمّن الاتحاد تعامل إدارة بيراميدز وأجهزته الفنية والطبية باحترافية ومسؤولية مع الحادث، مجددا حرصه على دعم الأندية واللاعبين، وتوفير بيئة آمنة لممارسة كرة القدم في مختلف المراحل السنية.