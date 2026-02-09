رياضة|بطولات أوروبية|إسبانيا

أربيلوا يشيد بمبابي ويتوقع سيره على خطى رونالدو في ريال مدريد

MADRID, SPAIN - JANUARY 17: Kylian Mbappe of Real Madrid CF celebrates a goal with Alvaro Arbeloa during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Levante UD at Bernabeu stadium on January 17, 2026, in Madrid, Spain. (Photo By Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images)
أربيلوا (يسار) توقع أن يسير مبابي على خطى رونالدو في ريال مدريد (غيتي)
أشاد ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، بنجم فريقه الدولي الفرنسي كيليان مبابي، مؤكدا أن بإمكانه السير على خطى البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة الفريق الملكي وهدافه التاريخي.

وقال أربيلوا عقب فوز ريال مدريد – أمس الأحد – على مضيفه فالنسيا في الدوري الإسباني، إن مبابي هو اللاعب الأفضل في العالم حاليا، ووصف وجوده في صفوف فريقه بأنه "حظ كبير".

أربيلوا: مبابي يسير على خطى رونالدو

ورغم اعترافه بأن ما حققه كريستيانو رونالدو كان "شيئا خارقا للطبيعة" ويصعب تكراره، لكنه لم يستبعد قدرة النجم الفرنسي على السير على تلك الخطى التاريخية، وقال: "إنه يمتلك الإمكانيات التي تمكنه من السير على خطاه ولا تعرف أبدا إذا ما كان يمكنه تجاوزه. ولكن إذا كان هناك أحد يمكنه فعل ذلك، فهو كيليان".

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقاء فالنسيا، عبّر أربيلوا عن فخره بالروح القتالية التي أظهرها فريقه خلال الفوز الصعب على ملعب ميستايا بهدفين دون رد بالدوري الإسباني، مؤكدا أن هذا الملعب يمثل دائما تحديا استثنائيا للفريق الملكي.

هدف ريال مدريد الثاني في مرمى فالنسيا بالدوري الإسباني
مبابي سجل هدف ريال مدريد الثاني في مرمى فالنسيا (الفرنسية)

وشدد أربيلوا على أن مفتاح النقاط الثلاث كان يكمن في "الصلابة والالتزام"، مشيرا إلى أن المباراة تطلبت قدرا عاليا من الصبر والعمل الجاد، خاصة في مواجهة الخط الدفاعي المنظم الذي فرضه الخصم بخمسة لاعبين.

وأوضح المدرب أن الفوز كان عادلا تماما بالنظر إلى الجدية الكبيرة التي خاض بها اللاعبون المواجهة منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية.

وفيما يخص الخيارات الفنية وإدارة قائمة الفريق، أثنى أربيلوا على النجم الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، واصفا أداءه بـ "الاستثنائي" بغض النظر عن المركز الذي يشغله، معترفا بحاجة الفريق الماسة لجهوده في وسط الملعب.

أربيلوا يشيد بالشاب خيمينيز

كما أبدى إعجابه الشديد بالشاب ديفيد خيمينيز، معتبرا مشاركته بهذا المستوى الرفيع في مباراة كبرى بمثابة خبر سار لأكاديمية النادي، ومصدر فخر شخصي له كمدرب.

وبالنسبة للعائدين من الإصابة، أكد المدرب أنه يتبع نهجا حذرا مع ترينت ألكسندر أرنولد لضمان استعادة إيقاعه تدريجيا، وهو نفس الأسلوب المتبع مع القائد داني كارفاخال الذي يقترب من العودة بكامل قوته.

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أربيلوا قوله "أرى أن داني يتحسن تدريجيا في التدريبات. بطبيعة الحال، لن أخاطر بأي شيء".

Alvaro Arbeloa head coach of Real Madrid CF during the UEFA Champions League match, between Real Madrid and AS Monaco, Matchday 7, played at Santiago Bernabeu Stadium on January 20, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Cesar Cebolla / PRESSIN)
ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد أشاد بأداء لاعبيه أمام فالنسيا (غيتي)

واختتم ألفارو أربيلوا حديثه بالتعبير عن رضاه التام بخروج الفريق بشباك نظيفة، معتبرا أن بناء الفريق القوي يبدأ دائما من الصلابة الدفاعية والتكاتف الجماعي.

وحافظ ريال مدريد على فارق نقطة واحدة مع برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ⁠بفوزه (2-0) على مضيفه فالنسيا، بعد أن حسم هدفا ألفارو كاريراس وكيليان مبابي في الشوط الثاني النقاط الثلاث في لقاء لم يشهد ⁠الكثير من الأحداث.

المصدر: الجزيرة + وكالات

