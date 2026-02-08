هل "المخبرون" هم العقل المدبر لسرقة منازل نجوم البريميرليغ؟

يسود القلق بين العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز حيال وجود "مخبرين" في دوائرهم المقربة يسرّبون معلومات سرية للعصابات، مما يسهّل عمليات السطو على منازلهم أثناء غيابهم.

وكان البرتغالي روبن دياز، قلب دفاع مانشستر سيتي، أحدث ضحايا هذه العمليات؛ ففي يناير/كانون الثاني الماضي، تعرض منزله الكائن في "ألدرلي إيدج" بتشيشاير للسرقة أثناء غيابه لمشاهدة مباراة فريقه ضد غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا، بينما كانت صديقته "مايا" في مهمة تصوير تلفزيوني.

ويقع المنزل في منطقة يسكن فيها لاعبو كرة القدم حاليون وسابقون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحقق الشرطة حاليا في الحادثة، حيث يعتقد أن اللصوص استولوا على ساعات فاخرة، ومجوهرات، وحقائب، وملابس تقدّر قيمتها بنحو 1.15 مليون يورو.

فرضية "الخيانة" قائمة

وفقاً للصحافة الإنجليزية، يرجح اللاعبون حصول اللصوص على معلومات سرية ودقيقة؛ إذ كانوا يعلمون يقينا أن الدولي البرتغالي لن يكون في منزله، رغم احتمال وجوده نظريا بسبب إصابته التي منعت مشاركته في المباراة، مما يعزز فرضية وجود شخص مطّلع على خطط اللاعب وتحركاته.

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن مصدر مقرّب من لاعبي مانشستر سيتي قوله "يتنافس لاعبو الأندية الكبرى بشدة داخل الملعب، لكنهم أصدقاء مقرّبون خارجه. وأكبر مخاوفهم الآن هي تعرضهم للخيانة من شخص يثقون به".

وأضاف المصدر موضحا: "إنهم يتعاملون مع نفس الحلاقين، ووكلاء السيارات، ووكلاء العقارات، وشركات النقل، وعمال البناء. وبمجرد أن يثق لاعب في جهة معينة، يوصي بها لزملائه، لينتهي الأمر بتلك الجهة وهي تقدم خدماتها لجميع لاعبي النادي؛ وهنا يكمن الخوف من وجود عنصر غير أمين يسهّل مهمة المجرمين".