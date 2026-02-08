بالفيديو.. ميسي يسجل هدفا رائعا في مرمى برشلونة

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي هدفا رائعا في شباك برشلونة غواياكيل في آخر مباراة استعدادية للفريق الأمريكي للموسم الجديد.

ففي الدقيقة 30 من المباراة الودية التي جرت على استاد مونومنتال في غواياكيل أمام 55 ألف متفرج، تلقى ميسي الكرة من وسط الملعب وتقدم بها إلى منطقة الجزاء فراوغ أحد المدافعين بحركة كعب ثم تخلص من آخر قبل أن يسدد كرة يسارية استقرت في شباك أصحاب الأرض.

ولم يكتف ميسي بذلك بل كان صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل منها زميله جيرمان بيرترامي هدف التقدم (2-1) في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وقدم ميسي الذي شارك في المباراة لمدة 58 دقيقة، أداء كبيرا تحدى من خلاله سرعة المباراة والقوة البدنية للفريق المنافس إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة وفق ما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وقالت "لم يفقد ميسي سحره وبدأ العام المونديالي بقوة كبيرة"، في إشارة منها إلى بطولة كأس العالم المقررة الصيف المقبل، قبل أن تضيف "كانت الدقائق المذكورة كافية ليبرهن البرغوث على أنه وهو بعمر 38 عاما ما زال قادرا على قيادة إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين بأحسن طريقة ممكنة".

وخاض إنتر ميامي 3 مباريات في جولته الإعدادية للموسم الجديد في أمريكا الجنوبية، خسر في الأولى وفاز في الثانية قبل أن يتعادل في الثالثة.

نتائج مباريات إنتر ميامي فترة الإعداد لموسم عام 2026:

أليانزا ليما البيروفي 3-0 إنتر ميامي

أتلتيكو ناسيونال الكولومبي 1-2 إنتر ميامي.

برشلونة غواياكيل 2-2 إنتر ميامي.

ويخوض إنتر ميامي آخر مبارياته الإعدادية للموسم الجديد يوم السبت المقبل بمواجهة تجمعه بفريق إنديبندينتي ديل فالي على ملعب خوان رامون لوبريل في مدينة بايامون ببورتوريكو.

ومن المقرر أن يقص إنتر ميامي شريط مبارياته الرسمية في الموسم الجديد، عندما يحل ضيفا على لوس أنجلوس إف سي فجر يوم الأحد الموافق 22 فبراير/شباط الجاري بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ملعب "بي إم أو" استاديوم.

وقاد ميسي إنتر ميامي الموسم الماضي (2025) للتتويج ببطولة الدوري الأمريكي للمرة الأولى في تاريخ النادي، عقب فوزه في النهائي على فانكوفر وايتكابس بثلاثة أهداف لواحد، يوم 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي.