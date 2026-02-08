هدافو الدوريات الأوروبية عبر التاريخ

نقش البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة اسمه في تاريخ الدوريات الأوروبية بأحرف من ذهب بعد تسجيله هدفا في مرمى ريال مايوركا.

وهز ليفاندوفسكي أمس السبت شباك ريال مايوركا (1-0) في المباراة التي جرت على ملعب كامب نو لحساب الجولة 23 من الدوري الإسباني، وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف دون رد.

ودخل ليفاندوفسكي (37 عاما) الذي سجل هدفه الثاني في الليغا خلال العام الحالي (2026)، قائمة الخمسة الأوائل لأكثر الهدافين في تاريخ الدوريات الأوروبية ككل وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف في الدوريات الأوروبية إلى 423 هدفا، ليعادل أرقام اليوغسلافي ستيبان بوبيك التي سجلها في الفترة بين عامي 1942 و1958، علما بأنه قضى معظم مسيرته الكروية مع فريق بارتيزان بلغراد.

ويتقاسم ليفاندوفسكي وبوبيك المركز الخامس في هذه القائمة الفريدة التي يتصدرها النمساوي جوزيف بيكان لاعب رابيد فيينا وسلافيا براغ في ثلاثينيات وأربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، يليه المجري فيرينتس بوشكاش أسطورة ريال مدريد الأسبق في المركز الثاني.

ومن بعد بيكان وبوشكاش يأتي النجمان الأسطوريان كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي على التوالي.

قائمة هدافي الدوريات الأوروبية عبر التاريخ:

النمساوي جوزيف بيكان: 518 هدفا. المجري فيرينتس بوشكاش: 516 هدفا. البرتغالي كريستيانو رونالدو: 498 هدفا. الأرجنتيني ليونيل ميسي: 496 هدفا. اليوغسلافي ستيبان بوبيك: 423 هدفا. البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 423 هدفا.

هدافو الدوريات الخمس الكبرى

في الأثناء يحتل ليفاندوفسكي المركز الثالث في قائمة هدافي الدوريات الخمس الكبرى، وفي رصيده 391 هدفا وفق بيانات موقع "ستيت ميوز" الشهير، بعد رونالدو وميسي.

ويفصل ليفاندوفسكي 9 أهداف فقط عن الوصول إلى هدفه رقم 400 في أكبر دوريات القارة العجوز.

قائمة هدافي الدوريات الخمس الكبرى عبر التاريخ:

الأرجنتيني ليونيل ميسي: 496 هدفا. البرتغالي كريستيانو رونالدو: 495 هدفا. البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 391 هدفا. الألماني غيرد مولر: 365 هدفا. السويدي زلاتان إبراهيموفيتش: 302 هدفا.

وفقد ليفاندوفسكي هذا الموسم مكانته كلاعب أساسي في العديد من مباريات برشلونة، لكن ورغم مشاركاته القليلة نسبيا مقارنة بالمواسم الماضية، سجل 13 هدفا وصنع 3 أخرى في 28 مباراة بجميع البطولات.