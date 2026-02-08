ميستايا ملعب فالنسيا.. عقدة ريال مدريد في آخر 10 سنوات

يواجه ريال مدريد تحديا كبيرا في الدوري الإسباني عندما يحل الليلة ضيفا على ملعب ميستايا معقل فالنسيا ضمن الجولة الـ23 من الليغا.

ويزور ريال مدريد الملعب الذي تكبّد فيه أكبر عدد من الهزائم خلال العقد الأخير بالدوري، إذ هُزم الفريق الملكي في حوالي نصف عدد مبارياته بالفترة المذكورة، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ملعب مستايا عقدة ريال مدريد

وقالت الصحيفة: "رغم أن ملعب ميستايا فقد شيئا من تأثيره على المنافسين خلال السنوات الماضية، فإنه ما زال يحافظ على مستوى أعلى من الصلابة في المواجهات أمام ريال مدريد".

وأوضحت أن ريال مدريد خسر في 5 مباريات من أصل 11، وهو أكثر عدد من الهزائم يتعرض له في أي ملعب آخر في الليغا منذ موسم 2014-2015، بينما فاز في 3 فقط وتعادل مثلها.

نتائج المباريات الـ11 الأخيرة بين ريال مدريد وفالنسيا على ملعب ميستايا:

فالنسيا 1-2 ريال مدريد (الجولة 12 موسم 2024-2025).

فالنسيا 2-2 ريال مدريد (الجولة 27 موسم 2023-2024).

فالنسيا 1-0 ريال مدريد (الجولة 35 موسم 2022-2023).

فالنسيا 1-2 ريال مدريد (الجولة 5 موسم 2021-2022).

فالنسيا 4-1 ريال مدريد (الجولة 9 موسم 2020-2021).

فالنسيا 1-1 ريال مدريد (الجولة 17 موسم 2019-2020).

فالنسيا 2-1 ريال مدريد (الجولة 30 موسم 2018-2019).

فالنسيا 1-4 ريال مدريد (الجولة 21 موسم 2017-2018).

فالنسيا 2-1 ريال مدريد (الجولة 16 موسم 2016-2017).

فالنسيا 2-2 ريال مدريد (الجولة 18 موسم 2015-2016).

فالنسيا 2-1 ريال مدريد (الجولة 21 موسم 2014-2015).

أرقام مميزة لأربيلوا

وفي هذه الأثناء، يملك مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا أرقاما مميزة ضد فالنسيا، لكن خلال فترته لاعبا في النادي الملكي.

ولعب أربيلوا ضد فالنسيا على ملعب مستايا 4 مباريات حقق الفوز فيها جميعا، أبرزها الانتصار العريض بنتيجة 5-0 في المباراة التي جرت يوم 20 يناير/كانون الثاني 2013 ضمن الجولة 20 من موسم 2012-2013.

موعد مباراة فالنسيا وريال مدريد

وتُعد مباراة الليلة التي ستنطلق عند الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة في غاية الأهمية للفريقين، ويُمكن القول إن التعادل سيكون بمثابة الخسارة لهما.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه كاملة بالتتويج بالدوري الإسباني عبر تقليص الفارق مجددا إلى نقطة واحدة مع غريمه برشلونة الفائز أمس على ريال مايوركا بثلاثة أهداف نظيفة.

أما فالنسيا فيمنّي نفسه بالانتصار أيضا من أجل الابتعاد قليلا عن المراكز المؤدية إلى الهبوط، إذ يحتل حاليا المركز الـ16 برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن رايو فاليكانو صاحب المركز الـ18 الذي تأجلت مباراته هذا الأسبوع ضد ريال أوفييدو إلى موعد لاحق.