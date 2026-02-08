رياضة|أبطال آسيا|الإمارات العربية المتحدة

موعد مباراة الوحدة الإماراتي والأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة لها

Published On 8/2/2026
|
آخر تحديث: 01:51 (توقيت مكة)

يستقبل نادي الوحدة الإماراتي نظيره الأهلي السعودي ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026.

وتحظى هذه المباراة بأهمية خاصة، إذ يمتلك كل منهما 13 نقطة، ما يضعهما في المركزين الثالث والرابع في المرحلة الأولى، ويجعل الصراع بينهما على تحسين الموقع وتعزيز فرص التأهل للأدوار الإقصائية.

موعد مباراة الوحدة الإماراتي ضد الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا

تقام مباراة الوحدة الإماراتي ضد الأهلي السعودي يوم الاثنين 9 فبراير/شباط الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، على ملعب آل نهيان.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الوحدة الإماراتي ضد الأهلي السعودي عند الساعة الخامسة إلا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسادسة إلا الربع مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الوحدة الإماراتي ضد الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا

  • beIN SPORTS HD 1

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

المصدر: الجزيرة

