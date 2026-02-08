موعد مباراة الهلال السعودي ضد شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يحل الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على نظيره نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي ضمن مواجهات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، في ملعب استاد راشد.

ويدخل الهلال المباراة متصدرا للمرحلة الأولى برصيد 18 نقطة، بينما يحتل شباب الأهلي دبي المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

ويسعى شباب الأهلي دبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر للتقدم في جدول الترتيب والمنافسة على المراكز المؤهلة للأدوار المقبلة.

موعد مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا

تقام مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي يوم الاثنين 9 فبراير/شباط الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، على ملعب استاد راشد.

وتنطلق مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي عند الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا

beIN SPORTS HD 2

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.