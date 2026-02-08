روميرو يواصل تحطيم الأرقام السلبية مع توتنهام

واصل الأرجنتيني كريستيان روميرو "كوتي"، نجم دفاع توتنهام، هوايته المفضلة في جمع البطاقات بمختلف ألوانها، وكان آخرها البطاقة الحمراء التي تلقاها أمام مانشستر يونايتد يوم السبت الماضي.

ترك روميرو فريقه بعشرة لاعبين بعد مرور نصف ساعة فقط من انطلاق المباراة، إثر دهسه لكاسيميرو، وهو ما استوجب طردا مباشرا من قبل الحكم.

سجل حافل بالبطاقات

منذ انضمامه إلى النادي في صيف 2022 قادما من أتالانتا الإيطالي بصفقة بلغت 52 مليون يورو، خاض "كوتي" 152 مباراة، تلقى خلالها 6 بطاقات حمراء؛ أربع منها كانت نتيجة الحصول على إنذارين، واثنتان منها كانت بطاقات حمراء مباشرة.

وتلقى روميرو في المتوسط بطاقة حمراء واحدة كل 25 مباراة، وقد طرد مرتين بالفعل خلال هذا الموسم، بالإضافة إلى غيابه عن مباراة سابقة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

غياب مؤثر في توقيت حرج

هذا الطرد الجديد سيجبر المدافع الأرجنتيني على الغياب عن الملاعب لثلاث مباريات، وأبرزها ديربي شمال لندن المرتقب يوم الأحد 22 فبراير/شباط، مما يضع المدرب في مأزق دفاعي كبير.