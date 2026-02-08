صراع قانوني بين الهلال والنصر بسبب الحمدان

قدم نادي الهلال شكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد المهاجم عبد الله الحمدان، المنضم حديثا إلى صفوف النصر، متهمة إياه بفسخ عقده مع النادي دون سبب مشروع، في خطوة وصفتها بأنها "مخالفة صريحة وتحايل واضح على الأنظمة".

وبحسب مصادر خاصة لصحيفة الرياضية السعودية، رفعت إدارة الهلال شكواها الخميس الماضي، معتبرة أن اللاعب أنهى ارتباطه التعاقدي من طرف واحد، رغم أن عقده كان من المقرر أن ينتهي يوم الجمعة 6 فبراير/شباط الجاري.

وأوضحت المصادر أن الحمدان أخطر إدارة الهلال، عبر رسالة بريد إلكتروني، بقراره فسخ العقد بشكل أحادي قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما اعتبره النادي تصرفا غير قانوني يفتقر إلى المبررات النظامية.

وقبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، أعلن نادي النصر تعاقده مع المهاجم البالغ من العمر 26 عاما في صفقة انتقال حر، بعد تقارير أكدت توقيعه عقدا يمتد لأربعة أعوام ونصف العام.

مشاركة أولى بقميص النصر

التحق الحمدان بتدريبات فريقه الجديد يوم الأربعاء، وخاض أول حصة تدريبية تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، قبل أن يسجل ظهوره الرسمي الأول يوم الجمعة، عندما شارك بديلا في الدقيقة 90 من مواجهة الاتحاد، التي حسمها النصر بنتيجة 2-0 على ملعب "الأول بارك"، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

النصر يتسلح بموافقات رسمية

في المقابل، أكدت مصادر خاصة أن إدارة نادي النصر تستند إلى موافقتين رسميتين تؤكدان نظامية مشاركة الحمدان، صادرتين عن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى رابطة دوري المحترفين، بعد اعتماد تسجيل اللاعب رسميا في كشوفات النادي.

كما تقدم نادي الاتحاد باحتجاج رسمي على مشاركة الحمدان عقب خسارته المباراة، إلى جانب الشكوى المقدمة من الهلال.

آراء قانونية: المشاركة سليمة والملف التعاقدي محل نظر

قانونيا، أكد رياض الزهراني، المستشار والخبير القانوني، أن شكوى الهلال لا تستند إلى أساس نظامي، موضحا أن لجنة الاحتراف لا تقيد أي لاعب إلا بعد التحقق من انتهاء علاقته التعاقدية مع ناديه السابق.

إعلان

وأشار إلى أن فسخ الحمدان لعقده من طرف واحد لا يعد تحايلا على اللوائح، إذ يجيز النظام ذلك مع تحمل اللاعب للتبعات، مؤكدا أن قيده تم بشكل نظامي بدليل إسقاط اسمه من كشوفات الهلال، وأن العملية لا تتطلب موافقة النادي السابق.

وأضاف أن أهلية مشاركة اللاعب تحدد باستكمال إجراءات القيد والتسجيل وعدم وجود أي مانع انضباطي، وأن إدراج اسمه في كشوفات المباراة يمثل قرينة تنظيمية على صحة مشاركته، مشددا على أن أي طعن لا يعتد به ما لم يستند إلى دليل يثبت وجود مخالفة إجرائية جوهرية.

من جانبه، أكد عماد حنانية، المحامي الأردني المتخصص في القانون الدولي الرياضي، صحة مشاركة الحمدان مع النصر من الناحية النظامية، موضحا أن قبول الاتحاد السعودي تسجيل اللاعب يمنحه حق المشاركة، إلا أن ذلك لا يعفيه من احتمال التعرض لعقوبات إذا ثبتت مسؤوليات تعاقدية ناتجة عن شكوى الهلال.

ويحتل النصر حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر، وسط استمرار الجدل القانوني حول قضية الحمدان بانتظار قرار الجهات المختصة.