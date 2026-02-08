شاهد.. سقوط مروّع لمتزلجة أمريكية في أولمبياد ميلانو

خرجت الأمريكية ليندساي فون خالية الوفاض من سباق الانحدار الأحد في أولمبياد ميلانو-كورتينا، بسقوطها المروّع بعد أمتار قليلة على انطلاقها في النهائي الذي تفوقت فيه مواطنتها بريزي جونسون على الألمانية إيما أيخر بفارق ضئيل وأحرزت الذهبية.

وكانت ابنة الـ41 عاما تمني النفس بإحراز ميداليتها الأولمبية الرابعة رغم تعرضها لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبتها اليسرى قبل أكثر من أسبوع بقليل.

وصرخت فون من شدّة الألم بعد سقوطها المروّع قبل أن تُكمل حتى الجزء الأول من المسار، فيما التف طاقمها الطبي حولها وهي مطروحة على المنحدر في حالة صدمة.

وارتطم وجه فون بالثلج القاسي بعد 13 ثانية فقط على انطلاقها، قبل أن تتدحرج على المنحدر مع بقاء زلاجتيها مثبتتين بقدميها، وهو ما قد يكون سببا في إلحاق ضرر أكبر بركبتها اليسرى.

وبعد انتظار، نُقِلت فون عبر الطوافة وسط تصفيق من الجماهير في المدرجات.

قال يوهان إيلياش رئيس الاتحاد الدولي للتزلج الذي كان يتابع السباق، إن سقوط فون كان "مأساويا، لكنه للأسف جزء من سباقات التزلج"، مضيفا "لا يسعني إلا أن أشكرها على ما قدمته لرياضتنا، لأن هذا السباق كان حديث الألعاب، وقد أظهر رياضتنا بأفضل صورة ممكنة".

وتابع "آمل أن تتعافى سريعا وتعود إلى التزلج قريبا جدا. سيقول الكثيرون إنه لم يكن ينبغي لها أن تتسابق اليوم وهي تعاني من مثل هذه الإصابة. القرار في النهاية يعود لها بالطبع".

ذهبية أولى لجونسون

وأمسكت زميلتها بطلة العالم لعام 2025 بريزي جونسون وجهها جراء الصدمة وهي تجلس على كرسي المتصدرة بفارق 0.04 ثانية عن الألمانية إيما أيخر، في نتيجة بقيت على حالها حتى النهاية، لتحرز ابنة الثلاثين عاما لقبها الأولمبي الأول في ثاني مشاركة لها، بعد أولى عام 2018 حين حلت في المركز الرابع عشر في التعرج سوبر طويل والسابع في الانحدار.

وتجد جونسون نفسها في وضع غير مألوف، إذ إنها لم يسبق لها الفوز بسباق في كأس العالم، لكنها أصبحت الآن بطلة عالمية وأولمبية في تخصصها المفضل.

وكان الانتصار هائلا بالنسبة لجونسون التي اضطرت للغياب عن آخر ألعاب شتوية في بكين 2022 بسبب إصابة في الركبة، كما تعرضت لإيقاف لمدة 14 شهرا في أيار/مايو 2024 لعدم امتثالها لالتزامات تحديد المواقع في إطار مكافحة المنشطات.

وجاءت الإيطالية صوفيا غودجا في المركز الثالث بفارق 59 ثانية عن جونسون، في سباق شهد أيضا سقوطا عنيفا للأندورية كاندي مورينو ما استدعى نقلها بالطوافة أيضا إلى المستشفى.