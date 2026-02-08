شاهد.. حارس مرمى الطائي يستنسخ هدف تروبين التاريخي

سجل حارس مرمى نادي الطائي، عبد الرحمن دغريري، هدفا قاتلا في شباك نادي الرائد خلال مواجهة الفريقين في دوري الدرجة الأولى السعودي "يلو"، الأحد.

وجاء هدف دغريري في الدقيقة العاشرة بعد 90، من تسديدة رأسية بعد ضربة حرة غيير مباشرة لصالح الطائي، أحرز بها حارس المرمى هدف التعادل لفريقه، بدل خروجه بهزيمة من المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

والملفت في هدف حارس الطائي، أنه جاء مشابها للطريقة التي أحرز بها حارس مرمى بنفيكا البرتغالي، أناتولي تروبين، هدفا قاتلا في شباك ريال مدريد قبل نحو أسبوعين من مواجهات الجولة الثامنة في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وساهم هدف تروبين الذي سجله في الدقيقة 98 بتأهل بنفيكا إلى ملحق دور الـ16 بتشامبيونزليغ، وأصبح هدفه واحتفاله الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي آنذاك.