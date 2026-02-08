بالفيديو.. سنجاب يقتحم الملعب ويوقف المباراة مرتين

توقفت مباراة هال سيتي أمام بريستول سيتي مرتين، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، بعدما اقتحم سنجاب أرضية الملعب في مشهد طريف.

وأظهرت مقاطع مصورة السنجاب وهو يركض بسرعة داخل الملعب، ما أدى إلى إيقاف اللعب، في وقت واجه فيه رجال الأمن صعوبة كبيرة في الإمساك به.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، توقفت المباراة للمرة الأولى عند الدقيقة 54، قبل أن تستأنف مجددا، ثم توقفت مرة أخرى بعد خمس دقائق فقط للسبب ذاته، بينما تعامل اللاعبون والجماهير مع الحادثة بروح مرحة، وسط أجواء من الضحك والتصفيق.

وهتف المشجعون بحرارة حينما عبر السنجاب خط المرمى أثناء ركضه داخل الملعب، وهتفوا كما لو أن أحد الفريقين سجل هدفا بحسب وصف الصحيفة.

وفاز بريستول في المباراة على هال سيتي بنتيجة 3-2، بعدما كان متأخرا في النتيجة، إذ رد على هدف منافسه بثنائية في الشوط الأول.

وفي بداية الشوط الثاني عاد وسجل الهدف الثالث، قبل أن يقلص هال سيتي النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 78.