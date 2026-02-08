شاهد.. الياميق يسجل لسرقسطة ويهدي التعادل لإيبار ويغادر مطرودا

تعادل ريال سرقسطة مع إيبار (1-1)، مساء السبت، ضمن الجولة الـ25 في دوري الدرجة الثانية الإسبانية (الليغا هايبر موشن)، في مباراة خطف فيها المدافع المغربي جواد الياميق الأضواء، بعدما عاش سيناريو متقلبا بين التألق والخيبة في ظهوره الأول بعد عودته إلى الفريق.

وسجل الياميق هدف التقدم لسرقسطة، ليمنح فريقه الأفضلية، قبل أن يعود ويهز شباك فريقه بالخطأ مسجلا هدف التعادل لإيبار. ولم تتوقف أحداث ليلته عند هذا الحد، إذ تلقى بطاقة حمراء في الدقائق الأخيرة، ليكمل مباراة وصفت بـ"من السماء إلى الجحيم".

وشهد اللقاء تغييرات واسعة في تشكيلة سرقسطة، بعدما اضطر المدرب روبن سييس لإجراء ثورة في التشكيل الأساسي بسبب تسعة غيابات مؤثرة، إضافة إلى الدفع بعدد من الوجوه الجديدة.

وبهذه النتيجة، يخرج الفريقان بنقطة لكل منهما من مواجهة اتسمت بالندية، لكن بطلها الأبرز كان الياميق، الذي جمع بين التسجيل في مرمى الخصم ومرمى فريقه، ثم الخروج مطرودا في نهاية المباراة.