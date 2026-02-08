آخرهم رونالدو.. 5 نجوم رفضوا اللعب مع أنديتهم لأسباب غريبة

عندما يشعر نجوم كرة القدم بعدم الاحترام، غالبًا ما يغيب المنطق، فيكون رفض اللعب أحد مظاهر الاحتجاج الذي لا يكون دوما نابعا من مبدأ، بل لسبب غريب.

في هذا السياق، يتصدر نجوم ريال مدريد وتشلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي السابقون المشهد.

إليكم خمسة أسباب مختلفة دفعت بعض نجوم كرة قدم لرفض اللعب:

5- الأرجنتيني فرناندو ريدوندو

لم يشارك اللاعب الأنيق في كأس العالم 1990 في إيطاليا مع منتخب الأرجنتين. رغم استدعائه من قبل المدرب، مفضلاً التركيز على دراسته للقانون في ذلك الوقت.

لكن السبب الحقيقي كشفه ريدوندو لاحقا قائلا إن المدرب طلب منه قص شعره، وكان رده "أخبرته أنني لن أقصه لأنه جزء من شخصيتي".

4- الفرنسي حاتم بن عرفة

خلال فترة إعارة بن عرفة غير الموفقة إلى هال سيتي، شارك في تسع مباريات فقط خلال موسم 2014-2015.

بعد استبداله بعد 35 دقيقة بسبب أدائه المتواضع في مباراة خسرها فريقه 3-صفر أمام مانشستر يونايتد، عاد بن عرفة سريعًا إلى فرنسا ولم يُرَ في هال سيتي مرة أخرى.

3- الفرنسي ويليام غالاس

لجأ إلى أساليب غريبة ومتطرفة للرحيل عن تشلسي، ولا يزال بيان النادي لرسمي بشأن هذه المسألة يثير الدهشة بعد مرور عشرين عامًا.

قبل المباراة الأولى في الموسم ضد مانشستر سيتي، عندما لم يكن متاحًا سوى أربعة مدافعين، وكان جون تيري مُصابًا ويُشك في مشاركته، رفض غالاس اللعب.

لاحقا، هدد بأنه إذا أُجبر على اللعب، أو إذا عوقب ودفع غرامة مالية لمخالفته القواعد، فإنه قد يُسجل هدفًا في مرماه أو يرتكب أخطاءً متعمدة.

2- الأرجنتيني كارلوس تيفيز

يعود سبب استبعاد كارلوس تيفيز الشهير من نادي مانشستر سيتي إلى خلاف حاد مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني خلال مباراة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2011.

خلال الشوط الثاني طُلب منه الإحماء للدخول بديلا، وكان قد أجرى عمليه إحماء بالفعل لمدة 20 أو 25 دقيقة، ثم طُلب منه الإحماء مرة أخرى. بعدها رفض تيفيز النزول إلى الملعب، وقال "لم أشعر أنني جاهز للعب، لذلك لم ألعب".

إعلان

بعد المباراة، صرح مانشيني بأن مسيرة تيفيز مع الفريق "انتهت" طالما بقي هو مدرباً للنادي.

مهما كانت تفاصيل القصة، فقد أمضى المهاجم معظم الأشهر الخمسة التالية يتدرب على لعب الغولف في موطنه الأرجنتين.

1-البرتغالي كريستيانو رونالدو

تحول الاحتفال بعيد ميلاد الأسطورة كريستيانو رونالدو الـ41 إلى "أزمة تمرد" مستمرة بسبب غيابه عن فريقه النصر للمباراة الثانية على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين.

ورفض رونالدو خوض مباراة النصر ضد الرياض التي أقيمت الأحد الماضي بشكل متعمد، احتجاجا منه على الطريقة التي يدار بها فريقه وعدم تدعيم صفوفه بصفقات قوية على غرار أندية أخرى.