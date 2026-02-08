شتيغن يخضع لجراحة جديدة وشكوك حول لحاقه بكأس العالم

أعلن نادي جيرونا الإسباني بشكل رسمي، خضوع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن لجراحة ناجحة لعلاج إصابة في الفخذ، ومع ذلك لا يزال الغموض يكتنف إمكانية تعافيه في الوقت المناسب لتمثيل منتخب بلاده في كأس العالم المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

شتيغن يخضع لجراحة جديدة

وأوضحت جيرونا أن عودة تير شتيغن للملاعب ستعتمد كليا على مدى تقدمه في عملية التأهيل، في حين أشار الحارس الألماني عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه يتوقع الغياب عن الملاعب لعدة أشهر، مما يضع مشاركته في المونديال في خطر حقيقي.

وتعرض تير شتيغن للإصابة الأسبوع الماضي في مباراته الثانية فقط مع جيرونا، بعد انتقاله للفريق الإسباني على سبيل الإعارة من برشلونة، حيث فقد مكانه كخيار أول في النادي الكتالوني ولم يشارك سوى في مباراة واحدة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي عقب تعافيه من جراحة في الظهر أجراها الصيف الماضي.

ويمثل غياب تير شتيغن صدمة قوية لمدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان، الذي أخبر الحارس في وقت سابق بضرورة اللعب بانتظام من أجل الحفاظ على مركزه كحارس أساسي للماكينات في المونديال.

وتحيط الشكوك بقدرة مارك أندريه تير شتيغن على المشاركة مع ألمانيا في المباراتين الوديتين الشهر المقبل أمام سويسرا وغانا، في آخر التجارب الودية قبل إعلان ناغلسمان عن تشكيلته النهائية لكأس العالم.

وأصبح تير شتيغن الحارس الأول للمنتخب بعد اعتزال الأسطورة مانويل نوير دوليا في عام 2024، قبل أن يتولى أوليفر باومان حماية عرين المنتخب في جميع مباريات تصفيات كأس العالم خلال فصل الخريف الماضي، وسط مطالبات مستمرة بعودة نوير، وهو الأمر الذي استبعده الحارس المخضرم حتى الآن.