بالفيديو.. جدة لامين جمال تدعمه أمام مايوركا من المدرجات

حضرت المغربية فاطمة، جدة نجم فريق برشلونة لامين جمال، في مدرجات ملعب كامب نو لدعم حفيدها رفقة والده، خلال مباراة فريقه أمام ريال مايوركا، التي أقيمت أمس السبت، وحسمها العملاق الكتالوني بثلاثة أهداف دون رد.

وظهرت جدة جمال في المدرجات إلى جانب والده، وهما يتفاعلان مع هتافات الجماهير قبيل انطلاق المباراة، في مشهد لافت يعكس الدعم العائلي الكبير للاعب الشاب.

جدة لامين جمال تدعمه أمام مايوركا

وقبل مباراة برشلونة ومايوركا حضرت جدة لامين جمال حفلا أقيم في المقصورة الرئاسية برفقة عائلات بعض لاعبي الفريق، وشهد تكريم رئيس النادي خوان لابورتا ونائبه رافائيل يوستي.

ومن المقرر أن يعلن لابورتا استقالته من رئاسة برشلونة غدا الاثنين تمهيدا لخوض انتخابات جديدة في 15 مارس/آذار المقبل.

ويتنافس لابورتا في الانتخابات مع ثلاثة مرشحين آخرين لمنصب الرئيس هم فيكتور فونت، تشافي فيلاغوانا ومارك سيريا، ويطمح للفوز بولاية جديدة بعد انتخابه الأخير في مارس/آذار 2021، بعد أن تولى أيضا المنصب بين عامي 2003 و2010.

علاقة لامين جمال مع جدته

ويرتبط لامين بعلاقة قوية مع جدته فاطمة، التي غادرت مدينة طنجة المغربية قبل أكثر من 30 عاما للعيش في العاصمة الإسبانية مدريد، وتولت تربية حفيدها، خصوصا بعد انفصال والديه.

وعندما سطع نجم لامين جمال وأصبح يتقاضى راتبا كبيرا من كرة القدم إلى جانب عقد الرعاية من "أديداس"، فإن أول شيء فعله هو شراء منزل لجدته بالقرب من بيت أسرته، وفق ما أكده موقع "لارزون" الإسباني.

وحرص لامين على أن تكون جدته حاضرة في مراسم تجديد عقده الأخير مع برشلونة، إذ رافقته في معظم مراسم الحفل، علمًا أنه قرر تأجيل التقاط الصورة الرسمية للتجديد في البداية، بسبب عدم حضور جدته.

وعند عودتها إلى مدينة برشلونة، أقيم حفل التقديم والتقاط الصور الرسمية في مقر النادي، وكانت الجدة المسنة حاضرة إلى جانب اللاعب وبقية أفراد أسرته وأصدقائه.

لامين جمال يتألق أمام مايوركا

وقاد لامين جمال برشلونة لتحقيق الفوز على مايوركا بعدما سجل هدفا رائعا واصل به تألقه مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وسيطر الفريق الكتالوني على الكرة منذ البداية، وسدد ماركوس راشفورد كرة مرت بجوار القائم قبل أن يلعب دورا رئيسيا في الهدف الافتتاحي.

ومرر داني أولمو كرة ارتدت بعد محاولة راشفورد لتصل إلى روبرت ليفاندوفسكي، الذي أنهى الهجمة بهدوء في الدقيقة 29.

وواصل برشلونة ضغطه بعد الاستراحة، وسدد مارك كاسادو كرة ارتدت من القائم، وأسفر الضغط عن هدف ثان في الدقيقة 61 عندما أطلق لامين جمال (18 عاما) تسديدة رائعة بالقدم اليسرى من مسافة بعيدة ليهز الشباك للمباراة الخامسة تواليا في كل المسابقات.

واختتم البديل مارك بيرنال (18 عاما) التسجيل بعد مجهود فردي رائع كلله بتسديدة منخفضة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 58 نقطة، متقدما بأربع نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يواجه فالنسيا اليوم الأحد.