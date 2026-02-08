بيراميدز يحجز مقعده بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

حجز فريق بيراميدز المصري، حامل اللقب، مقعده بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا على مضيفه ريفرز يونايتد النيجيري برباعية لهدف، الأحد، بالجولة الخامسة لحساب المجموعة الأولى.

وحملت رباعية بيراميدز توقيع كل من مصطفى فتحي، ومروان حمدي من ركلة جزاء، وعودة الفاخوري، وناصر ماهر، في الدقائق 53 و77 و88 و90+1. وسجل مانيو ستيفن إبجي هدف ريفرز يونايتد في الدقيقة 33.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 13 نقطة بصدارة الترتيب، مبتعدا بفارق 6 نقاط عن نهضة بركان المغربي الوصيف وباور ديناموز الزامبي الثالث، فيما تجمد رصيد ريفرز يونايتد عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

فرض أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات الشوط الأول دون خطورة حقيقية على مرمى بيراميدز، فيما كان الفريق المصري الأخطر والأكثر تهديدا للمرمى، لكن ريفرز يونايتد افتتح التسجيل عبر مانيو ستيفن إبجي في الدقيقة 33.

وشهد الشوط الثاني انتفاضة لفريق بيراميدز، الذي نجح في تسجيل 4 أهداف حملت توقيع كل من مصطفى فتحي، ومروان حمدي من ركلة جزاء، وعودة الفاخوري، وناصر ماهر، في الدقائق 53 و77 و88 و90+1.

تأهل الملعب المالي بفوزه على الترجي التونسي

وفي المجموعة الرابعة، تأهل الملعب المالي إلى ربع النهائي بفوزه على ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد، سجله داودا كوليبالي في الدقيقة 54.

ورفع الفريق المالي رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن الترجي صاحب المركز الثاني وبيترو أتلتيكو الأنغولي الثالث، فيما يتذيل سيمبا التنزاني جدول الترتيب برصيد نقطتين.

ويستضيف الترجي في الجولة الختامية بيترو أتلتيكو يوم السبت 14 فبراير/شباط الجاري، في مواجهة نارية لحسم بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة.