بعد 490 يوماً.. مشجع يونايتد على بُعد مباراة من قص شعره

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع لمشجع مانشستر يونايتد الشهير، فرانك إيليت، بعد فوز فريقه الرابع على التوالي، مما جعل لحظة قص شعره أقرب من أي وقت مضى.

وكان إيليت قد تعهد في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بعدم قص شعره حتى يحقق فريقه المحبوب، مانشستر يونايتد، خمسة انتصارات متتالية.

وبعد ظهر يوم السبت، نجح المدرب المؤقت للشياطين الحمر، مايكل كاريك، في قيادة الفريق لفوز ثمين على توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-0 في "أولد ترافورد".

هذا الفوز جعل إيليت أسعد شخص في العالم، إذ لم يعد يفصله عن "قصة الشعر" المنتظرة سوى فوز واحد فقط. وقد شارك ردة فعله عبر حسابه على إنستغرام بعبارة مقتضبة "هذا هو".

موقعة وست هام ومستقبل "الشعر"

ينتظر مانشستر يونايتد مواجهة حاسمة مساء الثلاثاء خارج ملعبه أمام وست هام يونايتد على "ستاد لندن الأولمبي"، وهي المباراة التي ستحدد مصير شعر إيليت.

ورغم اقتراب الحلم، إلا أن المشجع لا يبدو متفائلاً تماماً، حيث عبر عن مخاوفه في فيديو مطول.

فيديو مثير للجدل

نشر إيليت لاحقاً مقطع فيديو يمزح فيه بشأن احتمال خسارة المباراة القادمة، وهو ما لم يلقَ استحسان بعض المشجعين.

فبعد صمود استمر 490 يوماً، تجاوز فيه عمر "شعر إيليت" فترات تدريبية لمدربين سابقين وعاصر نجاحات وإخفاقات مريرة، ظهر إيليت في الفيديو وهو يتظاهر بالتحدث إلى معالج نفسي في "اليوم الألف" من التحدي، متخيلاً خسارة الفريق أمام وست هام 3-1.

أثار هذا الفيديو قلق الجماهير التي اتهمته بالتشاؤم، حيث علق أحد المشجعين "يا أخي، ماذا تتمنى؟ لقد اقتربنا من الفوز الخامس"، وأضاف آخر "نحتاج فوزاً واحداً فقط.. لا تستفز القدر!".

عندما يتمكن يونايتد في النهاية من الفوز بخمس مباريات متتالية، يعتزم فرنك قص شعره في أولد ترافورد، ويخطط للتبرع بالأموال التي سيجمعها من شعره المقصوص حديثا لمؤسسة "الأميرة الصغيرة".