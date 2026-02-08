بالفيديو… أطفال مصابون بالسرطان يرافقون لاعبي برشلونة أمام مايوركا

اصطحب لاعبو نادي برشلونة عددا من الأطفال المصابين بالسرطان، قبل مباراتهم أمام ريال مايوركا، مساء أمس السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبحسب النادي، فإن المبادرة تأتي "بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة سرطان الأطفال، كبادرة دعم لهذه المعركة التي توحد الجميع".

وظهر الأطفال وهم يصافحون لاعبي الفريق في ممر غرفة الملابس، قبل أن يرافقوهم في أرضية الملعب.

وحقق برشلونة فوزا سهلا في المباراة التي جمعته بضيفه ريال مايوركا بنتيجة (3-0)، ليرسخ أقدامه في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وسيطر الفريق الكتالوني على الكرة منذ البداية، وسدد ماركوس راشفورد كرة مرت بجوار القائم قبل أن يلعب دورا رئيسيا في الهدف الافتتاحي.

ومرر داني أولمو كرة ارتدت بعد محاولة راشفورد لتصل إلى روبرت ليفاندوفسكي، الذي أنهى الهجمة بهدوء في الدقيقة 29.

وواصل برشلونة ضغطه بعد الاستراحة، وسدد مارك كاسادو كرة ارتدت من القائم، وأسفر الضغط عن هدف ثان في الدقيقة 61 عندما أطلق لامين جمال (18 عاما) تسديدة رائعة بالقدم اليسرى من مسافة بعيدة ليهز الشباك للمباراة الخامسة تواليا في كل المسابقات.

واختتم البديل مارك بيرنال (18 عاما) التسجيل بعد مجهود فردي رائع كلله بتسديدة منخفضة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 58 نقطة، متقدما بأربع نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يواجه فالنسيا اليوم الأحد.