بالفيديو.. نوبة صرع مرعبة تباغت لاعبا في مباراة بالبرازيل

سادت حالة من الذعر في مباراة فلامنغو وسامبايو كوريا ضمن بطولة "كاريوكا"، إثر سقوط لاعب وسط الفريق الضيف، ألكسندر، بشكل مفاجئ على أرض الملعب.

ولم تمضِ عشر دقائق على صافرة البداية حتى داهمت اللاعب نوبة تشنجات حادة، مما دفع اللاعبين من كلا الفريقين لإطلاق نداءات استغاثة عاجلة للأطقم الطبية التي هرعت لإنقاذ الموقف وسط أجواء خيم عليها القلق الشديد.

وأصدر نادي سامبايو كوريا بيانا طبيا أكد فيه استبعاد أي إصابات دائمة للاعبه ألكسندر بعد الوعكة الصحية التي ألمت به.

وأوضح النادي أن اللاعب يتلقى الرعاية اللازمة في المستشفى، حيث أظهرت الفحوصات سلامة الجهازين العصبي والدوري، بانتظار استكمال فترة الملاحظة المقررة بـ 24 ساعة.