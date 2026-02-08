أماكن إقامة المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026

كشف تقرير بريطاني عن أماكن إقامة بعض المنتخبات المشاركة في النسخة الـ23 من نهائيات كأس العالم المقررة الصيف المقبل.

وتستضيف الولايات المتحدة، المكسيك وكندا مباريات البطولة في الفترة بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز 2026، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المونديال.

وقدّم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لكل منتخب مجموعة من الخيارات للمواقع المقرر أن يُقيم فيها خلال فترة مشاركته في البطولة، ليختار ما يناسبه منها، بحسب موقع "ذا أثلتيك" البريطاني.

ويأخذ مسؤولو المنتخبات بعين الاعتبار اختيار المكان بناء على عدة عوامل مثل:

الموقع

الفنادق ومدى قربها من مرافق التدريب

سهولة التنقل

الخصوصية والأمن

وفيما يلي الأماكن التي اختارتها بعض المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم، للإقامة فيها خلال البطولة، علما بأن العدد الأكبر لم يحدد مكانه بعد.

المجموعة الأولى

المكسيك: لم تُحدد بعد.

جنوب أفريقيا: لم تُحدد بعد.

كوريا الجنوبية: لم تُحدد بعد.

المتأهل من المسار الرابع للملحق الأوروبي (التشيك، الدنمارك، مقدونيا الشمالية، جمهورية أيرلندا): لم تُحدد بعد.

المجموعة الثانية

كندا: لم تُحدد بعد.

المتأهل من المسار الأول للملحق الأوروبي (البوسنة والهرسك، إيطاليا، أيرلندا الشمالية، ويلز): لم تُحدد بعد.

قطر: لم تُحدد بعد.

سويسرا: (سان دييغو، كاليفورنيا) اختار المنتخب السويسري الذي يشارك في كأس العالم للمرة الـ13، موقعا يجمع بين الهدوء والتركيز، وسيخوض حصصه التدريبية في أكاديمية سان دييغو.

المجموعة الثالثة

البرازيل: (موريس تاون، نيوجيرسي) سيُقيم حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمونديال، في منشأة لم تُفتتح رسميا بعد وهي مركز ريد بول الذي سيُعرف خلال المونديال باسم مركز تدريب كولومبيا بارك، وهو المقر الجديد لفريق نيويورك ريد بولز ويضم 8 ملاعب خارجية ويبعد مسافة 50 كيلومترا من مدينة نيويورك.

المغرب: لم تُحدد بعد.

هايتي: لم تُحدد بعد.

اسكتلندا: لم تُحدد بعد.

المجموعة الرابعة

الولايات المتحدة: لم تُحدد بعد.

باراغواي: لم تُحدد بعد.

أستراليا: لم تُحدد بعد.

المتأهل من المسار الثالث للملحق الأوروبي (كوسوفو، رومانيا، سلوفاكيا، تركيا): لم تُحدد بعد.

المجموعة الخامسة

ألمانيا: (وينستون-سالم، كارولينا الشمالية): سيتدرب منتخب "المانشافت" في جامعة ويك فورست وسيقيم في فندق غرايلِن إستيت.

كوراساو: لم تُحدد بعد.

كوت ديفوار: لم تُحدد بعد.

الإكوادور: (كولومبوس، أوهايو): سيقيم المنتخب اللاتيني في مجمّع أوهايو هيلث للأداء الذي يضم 7 ملاعب تدريبية على مساحة 15 فدانا تقريبا.

المجموعة السادسة

هولندا: لم تُحدد بعد.

اليابان: لم تُحدد بعد.

المتأهل من المسار الثاني للملحق الأوروبي (ألبانيا، بولندا، السويد، أوكرانيا): لم تُحدد بعد

تونس: لم تُحدد بعد.

المجموعة السابعة

بلجيكا: لم تُحدد بعد.

مصر: لم تُحدد بعد.

إيران: لم تُحدد بعد.

نيوزيلندا: لم تُحدد بعد.

المجموعة الثامنة

إسبانيا: (تشاتانوغا، تينيسي): سيُقيم منتخب "لا روخا" في فندق إمباسي سويتس تشاتانوغا وسيتدرب في مرافق مدرسة بايلور الخاصة، التي استضافت فريق أوكلاند سيتي الصيف الماضي خلال كأس العالم للأندية.

الرأس الأخضر: لم تُحدد بعد.

السعودية: (أوستن، تكساس): تستضيف مدينة أوستن الأخضر السعودي الذي يشارك في المونديال للمرة السابعة.

أوروغواي: (بلايا دل كارمن، المكسيك): هي منطقة سياحية رائعة تشتهر برمالها البيضاء وبحرها الفيروزي، وتحوي مراكز تدريب عالية الأداء.

المجموعة التاسعة

فرنسا: (بوسطن، ماساتشوستس): سيقيم وصيف بطل النسخة الماضية في فندق فور سيزون وسيتدرب في مرافق كلية بابسون.

السنغال: لم تُحدد بعد.

المتأهل من المسار الثاني للملحق العالمي (العراق، بوليفيا، سورينام): لم تُحدد بعد.

النرويج: لم تُحدد بعد.

المجموعة العاشرة

الأرجنتين: (كانساس سيتي، ميزوري): اختار حامل اللقب مدينة كانساس مقرا له، وسيستخدم مرافق تدريب نادي سبورتنغ كانساس سيتي، وقد وصف الاتحاد الأرجنتيني الموقع بأنه "مثالي".

الجزائر: لم تُحدد بعد.

النمسا: لم تُحدد بعد.

الأردن: لم تُحدد بعد.

المجموعة الحادية عشرة

البرتغال: لم تُحدد بعد.

المتأهل من المسار الأول للملحق العالمي (جمهورية الكونغو الديمقراطية، جامايكا، كاليدونيا الجديدة): لم تُحدد بعد.

أوزبكستان: لم تُحدد بعد.

كولومبيا: لم تُحدد بعد.

المجموعة الثانية عشرة

إنجلترا: لم تُحدد بعد.

كرواتيا: (الإسكندرية – فيرجينيا): قرر المنتخب الكرواتي استخدام مرافق مدرسة إبسكوبال الثانوية للتدريب، واختير المكان بالنظر إلى قربه من فندق الإقامة، وقال المدرب زلاتكو داليك "استنادا إلى كل ما رأيناه، تقدم الإسكندرية أفضل مزيج شامل من هذه العوامل".