أغرب الرياضات التي تُمارس على الثلج

بمناسبة انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو، أراد موقع "أبولا" تسليط الضوء ليس على الرياضات المعروفة من الجمهور بل على أغرب الرياضات التي تمارس على الثلج.

تنطوي هذه الرياضات الغريبة على الكثير من المخاطر ورغم ذلك لا يتردد عشاق المغامرات من ممارستها.

تاليا أغرب الرياضات التي تمارس على الثلج:

التجديف على الجليد

تشبه التزلج على الجليد لكن على منحدرات شديدة الانحدار باستخدام قارب كاياك ومجداف واحد فقط للكبح.

سباق الووك: مزحة تحولت إلى رياضة عالمية

بدأت الفكرة عام 2003 كمزحة في البرنامج التلفزيوني الألماني الشهير "تي في توتال" (TV total) الذي يقدمه المذيع "ستيفان راب".

تحدى راب الجميع بأن ينزلق بـ مقلاة طبخ صينية (Wok) على مسار تزلج جليدي أولمبي باستخدام مقالي "ووك" صينية حقيقية، لكنها معدلة قليلاً من الأسفل لتعزيز الانزلاق.

يرتدي المتسابقون بدلات حماية كاملة، لأن الاصطدام بجدران الجليد بسرعة عالية ينطوي على الكثير من المخاطر.

وللمساعدة في التوجيه يرتدي المتسابقون "مغارف" أو أدوات طبخ في أقدامهم وأيديهم.

يوكيغاسن

اسمٌ فخم لمعارك كرات الثلج. ولكن في نسخة منظمة، مع حواجز جليدية ووسائل حماية.

تحولت إلى رياضة احترافية لها قوانين، وحكامها، وخوذات واقية. وتمارس هذه الرياضة في اليابان وفنلندا والنرويج وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في ألاسكا.

التزلج على الجليد مع الخيول

هو تزلج سريع، تجره الخيول. ولكن بسرعة تقارب 100 كم/ساعة، حيث يكون المتزلج مربوطًا بالحصان بواسطة حزام، يمكن فكه في حالة الطوارئ.

تُقام المنافسة على مضمار بيضاوي أو مضمار مليء بالعقبات. اعتمدت كرياضة استعراضية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1928 في سانت موريتز.

باليه التزلج

هو باليه على الجليد، يتضمن قفزات وحركات متزامنة، ولكن على زلاجات، كانت ضمن قائمة الرياضات الأولمبية، في دورتي كالغاري عام 1988 وألبرتفيل عام 1992. حيث اعتمد كرياضة استعراضية لكنه، لم يعتمد كرياضة رسمية أبداً.

سباق زلاجات الكلاب

هي إحدى الرياضات التي بدأت كضرورة للشعوب المعزولة في الثلج. ثم تحولت الحياة اليومية لهؤلاء الناس إلى سباق، بستة كلاب تجر زلاجة.

ظهرت هذه الرياضة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1932 في ليك بلاسيد.

التزلج على الجليد المنحدر

يشبه إلى حد كبير رياضة "رولر ديربي"، ولكنه يُقام في منافسات فردية وعلى الجليد.

هو سباق شرس بين أربعة متسابقين، ينحدرون فيه على منحدر حاد، مع قفزات ومنعطفات حادة، وإيقاع من الدفعات والتعثرات والضربات بالمرفق.

سباق المجارف

في هذه الرياضة، يجلس المتسابق على مجداف وينزلق على مسار جليدي، مستندًا فقط على مجداف من الألومنيوم، بينما يحاول بيديه إبقاء المقبض مرفوعًا، والذي يعمل أيضًا كدفة.

سباق كريستا

يُمارس فقط على مسار في سانت موريتز، سويسرا، وقد ابتكره رجال إنجليز ثملون قرروا الانزلاق على مسار رأسًا على عقب، مستندين بصدورهم على زلاجة، ولا يستخدمون سوى مسامير قليلة مثبتة بأحذيتهم لمحاولة التوقف.

انتشرت اللعبة، التي وُلدت في شتاء عام 1870، لكنها لا تزال تنطوي على مخاطر.

سكيبايك

السكيبايك ليست دراجة عادية تم وضع زلاجات لها، بل هي هيكل مصمم خصيصاً ليتحمل ضغط المنحدرات.

بدلاً من العجلات، تستخدم الدراجة زلاجتان (واحدة في الأمام تتحكم بها بالمقود، وأخرى ثابتة في الخلف).

يلعب القدمان دور المساعدين، حيث يرتدي المتسابق في قدميه زلاجات صغيرة جداً (Foot Skis) تعمل كمثبتات للتوازن وكـ "فرامل" عند المنعطفات الحادة.