أربيلوا: قضية نيغريرا أكبر فضيحة في تاريخ الكرة الإسبانية

انتقد مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا عدم حسم الجهات المختصة في إسبانيا ما يعرف بقضية نيغريرا التي تلاحق نادي برشلونة، ووصفها بـ"أكبر فضيحة في كرة القدم في البلاد".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ريال مدريد مع مضيفه فالنسيا، رد أربيلوا بشكل مقتضب على سؤال بخصوص قضية نيغريرا، التي تخص الغريم التقليدي برشلونة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بالفيديو.. جدة لامين جمال تدعمه أمام مايوركا من المدرجات

بالفيديو.. جدة لامين جمال تدعمه أمام مايوركا من المدرجات list 2 of 2 هدافو الدوريات الأوروبية عبر التاريخ end of list

أربيلوا يصف قضية نيغريرا بالفضيحة

وقال مدرب ريال مدريد: "فيما يتعلق بقضية نيغريرا، أعتقد أن لا أحد يفهم لماذا لا تزال أكبر فضيحة في كرة القدم الإسبانية دون حل. أعتقد أن هذا يجب أن يقلق الكثير من الناس".

وكانت إدارة ريال مدريد طلبت مؤخرا من القاضي المشرف على قضية نيغريرا، فحص جميع عمليات التدقيق والتقارير المالية الخاصة ببرشلونة وكذلك التحقيقات الجنائية بين عامي 2003 و2021، وهو ما قوبل بالرفض من القاضي.

وانتقد رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا إجراء ريال مدريد، معربا عن ارتياحه لرفض القاضي له.

وقال لابورتا في مقابلة تلفزيونية: "ريال مدريد موجود في هذه القضية بطريقة أراها غير لائقة. هم يستخدمون هذا الإجراء لمحاولة الحصول على معلومات سرية تمس استراتيجية وفلسفة برشلونة وطريقة إدارته".

وأضاف رئيس برشلونة: "كان الطلب الذي تقدموا به في غير محله وقد قدر القاضي ذلك على هذا النحو. أريد أن أذهب إلى أبعد من ذلك وأقول إنهم (ريال مدريد) موجودون في هذا الإجراء لمحاولة الإبقاء على حجة يعلمون أنها غير صحيحة على الإطلاق ولا أساس لها".

وواصل لابورتا انتقاده لريال مدريد: "إنهم يفعلون ذلك أيضا للحفاظ على الخطاب الذي يروّجون له في قناتهم التلفزيونية رغم علمهم التام بعدم صحته، آمل أن يغلق هذا الإجراء في أقرب وقت ممكن لأنه لن يكون هناك ما يثبت ما تحاول الجهة المدعية إثباته".

إعلان

وشدد على أنه "لم يسبق لبرشلونة أن غير مسار المنافسة من خلال سعيه للحصول على محاباة أو أفضلية تحكيمية، هذا هو الواقع".

وختم لابورتا تصريحاته بهذا الخصوص: "يسعدني أن القاضي أغلق الأبواب في وجه ريال مدريد. لقد قال لهم إن هذا ليس الطريق الصحيح للبحث عن معلومات عن برشلونة أو معرفة أمور عن منافسهم، الطريق هو محاولة أن يكونوا أفضل وهذا ما نحاول نحن فعله، أن نكون أفضل بالعمل والكفاح والقيام بالأمور على الوجه الصحيح لا بالسير دائما من الأبواب الخلفية".