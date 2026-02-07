قال مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت إنه يستمتع بفترة توليه المسؤولية لكنه لن ينجرف وراء الحديث عن تعيينه بصورة دائمة رغم تحقيقه الفوز في المباريات الثلاث التي خاضها مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبينما يواصل النادي بحثه عن مدرب دائم، أكد كاريك أن النتائج الأخيرة لن تدفع لاتخاذ قرار متسرع.

كاريك يعلق على مستقبله مع مانشستر يونايتد

وقال كاريك للصحفيين في مانشستر قبل مباراة اليوم السبت أمام توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي الممتاز "أعتقد أني أدرك تماما دوري هنا والمسؤولية الملقاة على عاتقي".

وأضاف "نرغب في تحقيق النجاح. أريد أن يستمر نجاح النادي لما بعد نهاية الموسم سواء كنت أنا أو أي شخص آخر في هذه المرحلة، لا أتحكم في هذا الأمر، وسنرى ما سيحدث".

وتابع "لا تغير النتائج على مدى فترة قصيرة من الأمري. إذا غيرت شيئا، فهذا يعني وجود خلل ما. لا يمكن التسرع في اتخاذ القرارات، سواء كانت النتائج جيدة جدا أو كانت هناك بعض المشاكل التي نحتاج إلى حلها. إنه تقدم متواصل، في الحقيقة".

وأضاف كاريك، الذي شارك في 464 مباراة مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات خلال مسيرته الكروية وفاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا مع النادي، أنه يشعر كأنه في بيته في أولد ترافورد.

وأحيا يونايتد سعيه لإنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى بالدوري الممتاز بعد فوزه على المتصدر أرسنال ومانشستر سيتي وفولهام الشهر الماضي بعد فترة مضطربة شهدت رحيل المدرب روبن أموريم وخروج الفريق من الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل يونايتد حاليا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة من 24 مباراة وبفارق 12 نقطة عن المتصدر أرسنال.