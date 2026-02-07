نهضة بركان يخسر في زامبيا ليؤجل حسم تأهله بدوري أبطال أفريقيا

تلقى نهضة بركان المغربي الهزيمة الثانية على التوالي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد خسارته 2-صفر أمام مضيفه باور ديناموز الزامبي في ⁠الجولة الخامسة من المجموعة الأولى ليتأجل حسم تأهله لدور الثمانية للجولة الأخيرة.

وخسر نهضة بركان في الجولة الماضية 3-صفر أمام بيراميدز متصدر المجموعة في القاهرة ليضمن الفريق المصري التأهل لدور الثمانية.

وعلى ملعب ليفي ماناواسا بمدينة ندولا ⁠سجل صاحب الأرض هدفين في الشوط الثاني.

وافتتح رونيل مانيانجا الهدف الأول بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني عندما استغل خطأ دفاعيا ليضع الكرة في شباك مهدي مفتاح حارس بركان.

وضاعف برينس مومبا النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما تلقى ‌تمريرة عرضية من البديل تشيفوندو مفاسي ليحولها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في شباك مفتاح ليحسم الفوز والثلاث نقاط.

وارتفع رصيد باور ‌ديناموز إلى سبع نقاط في المركز الثالث متأخرا بفارق الأهداف عن ‌بركان صاحب المركز الثاني.

وبات الصراع ⁠مفتوحا بين الفريقين على مرافقة بيراميدز لدور الثمانية.

ويتصدر بيراميدز المصري المجموعة بعشر نقاط من أربع مباريات قبل أن يلعب خارج أرضه ‌مع ريفرز يونايتد النيجيري غدا الأحد.

ويستضيف نهضة بركان فريق ريفرز يونايتد في الجولة الأخيرة يوم الجمعة المقبل فيما يلعب بيراميدز على أرضه مع باور ديناموز.