توقيف عمرو زكي في مطار القاهرة ومنعه من السفر

أوقفت مصالح الأمن المصرية في مطار القاهرة الدولي يوم الجمعة، نجم الزمالك منتخب ومصر السابق عمرو زكي أثناء استعداده للسفر خارج البلاد، على خلفية أحكام قضائية نهائية صادرة بحقه.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية، فإن عملية الإيقاف جاءت بعد أن كشفت التحريات الأمنية إدراج اسم اللاعب في قوائم الممنوعين من السفر، إذ تبين وجود قضايا عائلية منظورة ضده، إلى جانب حكم قضائي نهائي يقضي بحبسه عاما، في قضية إصابة خطأ تعود أحداثها إلى مدينة العلمين.

وأضافت التقارير أنه تم التحفظ على اللاعب واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لعرضه على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات وبدء تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه وفقا للقانون.

وأكدت المصادر أن ما حدث يأتي ضمن الإجراءات الأمنية المشددة المتبعة داخل مطار القاهرة الدولي، لضمان تنفيذ الأحكام القضائية ومنع أي مطلوب أمنيا من مغادرة البلاد، مهما كان اسمه أو شهرته.

يعد عمرو زكي الملقب بـ"البلدوزر" أحد أبرز مهاجمي منتخب مصر، وساهم في التتويج بلقبي كأس الأمم الأفريقية عامي 2006 و2008.

خاض تجربة احترافية شهيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي ويجان أتلتيك موسم 2008-2009، حيث سجل 10 أهداف وصنع هدفاً خلال 35 مباراة.

أعلن اعتزاله كرة القدم نهائياً في أغسطس/ آب 2015.