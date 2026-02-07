مان يونايتد يطيح بالستة الكبار ويؤكد عودته للمنافسة بأرقام استثنائية

يواصل مانشستر يونايتد فرض سيطرته هذا الموسم، بعد أن أصبح أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يهزم جميع فرق "الستة الكبار" (Top 6) في مواجهات الذهاب، في إنجاز تاريخي يضع الفريق الأحمر في دائرة المنافسة على المراكز الأولى ويعيد إلى الأذهان أمجاد الفريق في العقد الماضي.

من الناحية التكتيكية، بدا فريق مايكل كاريك أكثر تماسكا وانضباطا، مستفيدا من تحركات برونو فيرنانديز الذي يقود الهجوم ويمثل محور الإبداع، إلى جانب قدرة المهاجمين على استغلال الفرص بشكل حاسم. كما ظهر تأثير الانضباط الدفاعي، حيث ساهمت الأخطاء الفردية لدى الخصوم -مثل طرد كريستيان روميرو ضد توتنهام- في منح يونايتد أفضلية واضحة على مدار المباريات.

الأرقام تؤكد قوة هذا الفريق:

الشياطين الحمر سجلوا 46 هدفًا خلال 25 مباراة هذا الموسم، متجاوزين رصيدهم الكامل في الموسم الماضي (44 هدفًا خلال 38 مباراة)، ما يعكس فعالية هجومية متزايدة وقدرة على تحويل الفرص إلى أهداف.

هذا التفوق على جميع فرق الصف الأول في الدوري، مع الانضباط الدفاعي والهجوم المرتكز على الإبداع الجماعي، يضع مانشستر يونايتد كقوة لا يستهان بها، ليس فقط للفوز بالمباريات الكبيرة، بل للتأثير على شكل المنافسة بأكملها في موسم 2026، مؤشرا إلى صراع محتدم على الصدارة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول.

مانشستر يونايتد تحت قيادة كاريك… نتائج تاريخية أمام كبار المدربين

وهذه نتائج فريق مانشستر يوناتيد منذ مجيء المدرب كاريك