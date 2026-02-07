موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يواجه ليفربول فريق مانشستر سيتي، يوم الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الـ25 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول حاليا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، في حين يأتي فريق المدرب بيب غوارديولا في المركز الثاني بـ47 نقطة.

ويدخل ليفربول المواجهة بعد فوزه الكبير على نيوكاسل بنتيجة 4-1 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، بينما يخوض مانشستر سيتي اللقاء بعد فوزه على نيوكاسل أيضا بنتيجة 3-1 في كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

تقام قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وضيفه مانشستر سيتي الأحد 08 فبراير/ شباط 2026 بملعب الأنفيلد في مدينة ليفربول.

وتنطلق المواجهة بينهما عند الساعة السابعة والنصف (19:30) مساء بتوقيت قطر والسعودية، السادسة والنصف (18:30) بتوقيت مصر والسودان والخامسة والنصف مساء (17:30) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة

تبث قنوات بين سبورتس مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز حصريا في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

ويمكنكم متابعتها على باقة

beIN SPORTS 1

beIN 4K

beIN SPORTS EN 1

كما يمكنكم الاستمتاع بتغطية حصرية واستثنائية بالصور والفيديوهات لحظة بلحظة لقمة الدووري الإنجليزي على موقعنا الجزيرة نت.

المواجهات بين الفريقين

وبالعودة إلى المواجهات السابقة بين الفريقين، فقد التقى ليفربول ومانشستر سيتي في 199 مباراة، يتفوق خلالها ليفربول بـ95 انتصارا مقابل 51 فوزا لمانشستر سيتي. وعلى ملعب أنفيلد، يمتلك ليفربول أفضلية واضحة، إذ حقق 58 فوزا في 97 مباراة، مقابل 15 انتصارا فقط لمانشستر سيتي.انتهى لقاء الذهاب انتهى لقاء الذهاب

أما في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز فقط، فقد جمعت الفريقين 175 مباراة، فاز ليفربول في 82 منها، مقابل 47 فوزا لمانشستر سيتي، فيما انتهت 46 مباراة بالتعادل.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين قد انتهت بفوز مانشستر سيتي 3-0. وتعد المباراة بإثارة كبيرة، في ظل غياب مرشح واضح للفوز.

مفاتيح الفوز

وعلى مستوى الإحصاءات الفردية لموسم 2025-2026، يعد فيرجيل فان دايك أكثر لاعبي ليفربول مشاركة، بخوضه 24 مباراة (2160 دقيقة)، في حين يتصدر هوغو إيكيتيكي قائمة الهدافين بـ10 أهداف.

وفي مانشستر سيتي، يعد إيرلينغ هالاند اللاعب الأكثر مشاركة أيضا بـ24 مباراة (2014 دقيقة)، وهو كذلك هداف الفريق حاليا بـ20 هدفا.

تشكيلة ليفربول المحتملة

أليسون، تسوبوتشولوي، فان دايك، كوناتي، كيركيز، ماك أليستر، غرافينباخ، صلاح، فيرتز، خابكو وإيكتيكي.

تشكيلة مانشستر سيتي المحتملة

ترافورد، نونيز، خوزانوف، آكي، أوريلي، نيكو، سيمنيو، رايندارس، فودين، آيت نوي ومرموش.